V. Kondratovičius: Lenkija greičiausiai dar šį mėnesį atidarys pasienio punktus su Baltarusija

„Aš praeitą savaitę kalbėjau su Lenkijos vidaus reikalų ministru. Jie planavo atidaryti tuos punktus lapkričio 1 d., bet dėl solidarumo su Lietuva jie to nepadarė. Bet greičiausiai padarys po lapkričio 15-osios, po 20-osios. Manau, tai tikrai įvyks“, – pirmadienį LRT radijui teigė V.Kondratovičius.
Vis tik, ministras tikino, jog į susiklosčiusią situaciją uždarius sienas su Baltarusija valstybėms reikia reaguoti kartu.
„Mes turime žiūrėti bendrai į tą situaciją, bendrai, kaip regionas, reaguoti į tą hibridinį spaudimą iš Baltarusijos. Turime derinti tuos veiksmus kartu“, – akcentavo jis.
Spalį Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas buvo pranešęs, kad lapkritį Varšuva ketina atidaryti du pasienio punktus su Baltarusija. Tačiau po Lietuvos sprendimo uždaryti sieną tokie planai atidėti.
Atsižvelgiant į Vilniaus oro uosto veiklą trikdančius kontrabandinius oro balionus, Lietuvos Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
Dėl šio sprendimo kaimyninėje šalyje įstrigo apie tūkstantį Lietuvoje registruotų vilkikų, 400 jų – Šalčininkų pasienio kontrolės punkte.
Premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas teigė, kad komunikacija su Baltarusijos puse dėl vilkikų grįžimo į Lietuvą vyksta sudėtingai, o savo veiksmais Baltarusija eskaluoja situaciją.
