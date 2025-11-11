Apie „Fegda“ paklaustas R. Kaunas: bus galima kalbėti apie „juodojo“ įmonių sąrašo sudarymą

„Noriu labai aiškiai pasakyti, kad bet kuri organizacija, nebūtinai „Fegda“, tačiau bet kuri organizacija, jei ji piktybiškai neatlieka savo pareigų arba piktybiškai jas atlieka netinkamai – apie „juodojo“ ir „baltojo“ sąrašų sudarymą galima kalbėti“, – antradienį krašto apsaugos ministrų pasikeitimo ceremonijoje žurnalistams sakė R. Kaunas.
Tiesa, Krašto apsaugos ministerijos (KAM) vadovas neatskleidė savo požiūrio į bendrovę „Fegda“, kuri su defektais įrengė kelią link Rūdninkų karinio poligono.
„Kalbant apie konkretų atvejį – aš įsigilinsiu į visą situaciją ir jeigu rangovas neprisiims atsakomybės dėl broko, tada sprendimai bus vienokie. Tiesa, jei rangovas atsakomybę prisiims – tada sprendimai bus kitokie“, – teigė socialdemokratas.
ELTA primena, kad Rūdninkų poligono įrengimo darbai dėmesio centre atsirado dėl kelio į karinę teritoriją defektų. Kaip skelbė naujienų portalas „Delfi“, įmonės „Fegda“ nutiestame kelyje buvo nustatyti defektai atskiruose ruožuose: betono dangoje fiksuoti įtrūkimai per visą sluoksnio storį, įtrūkimų tinklas galimai progresuoja, plyšiai atsiranda šalia remontuojamų siūlių.
Buvusi KAM vadovė Dovilė Šakalienė, dar eidama pareigas, viešai kalbėjo, kad tokios įmonės kaip „Fegda“ galėtų būti įtrauktos į „juodąjį“ nepatikimų bendrovių sąrašą.
Anot „Delfi“, laikinasis Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius „Fegdoje“ nuo 2024 m. lapkričio 19 d. iki 2025 m. kovo 7 d. ėjo komercijos direktoriaus pareigas – po to, kai įsiteisėjus Apeliacinio teismo nuosprendžiui Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) dėl kaltinimų „čekiukų“ byloje politikui panaikino Jonavos mero įgaliojimus.
Tiesa, jis antradienį tikino, jog D. Šakalienės atsistatydinimas ir įgyvendinti pokyčiai KAM vadovybėje nėra susiję su minėta įmone.