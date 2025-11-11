Grožio paslaugas teikiančiai įmonei – rimti nemalonumai: kalbama apie „juodąją“ buhalteriją

Teismas vadovei už jai inkriminuotas nusikalstamas veikas skyrė galutinę 15 tūkst. eurų baudą, o kadangi byla išnagrinėta supaprastinto proceso tvarka, bauda sumažinta vienu trečdaliu ir paskirta 10 tūkst. eurų bauda.
Baudžiamosios bylos duomenimis, nuo 2019 metų pradžios iki 2023 metų birželio nuteistoji, veikdama kartu su bendrininkėmis – šios uždarosios akcinės bendrovės akcininkėmis – davė nurodymus įmonės darbuotojoms kasos aparatu neapskaityti dalies iš bendrovės klientų (pacientų) gautų grynųjų pinigų. Dalis pajamų buvo fiksuota „juodojoje“ buhalterijoje – per minėtą laikotarpį gauta daugiau nei 875 tūkst. eurų apmokėjimų grynaisiais pinigais, tačiau šie apmokėjimai nebuvo įforminti apskaitos dokumentais.
Taip pat nustatyta, kad dalis darbo užmokesčio 4 darbuotojams buvo mokama grynaisiais pinigais ir neįforminta apskaitos dokumentais. Surinkta duomenų, kad papildomai darbuotojams buvo išmokėta daugiau kaip 43 tūkst. eurų darbo užmokesčio grynaisiais pinigais.
Teismas nustatė, kad direktorė, siekdama išvengti pelno mokesčio, gyventojų pajamų mokesčio, socialinio draudimo įmokų (iš viso daugiau nei 178 tūkst. eurų mokesčių) įmonės naudai, buhalteriui nepateikė duomenų apie 4,5 metų laikotarpiu suteiktas paslaugas ir gautas įplaukas.
Tiek įmonės vadovė, tiek jos akcininkės kaltę pripažino. Akcininkių atžvilgiu ikiteisminis tyrimas nutrauktas pagal laidavimą, teismo nutartimi joms paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – sumokėti po 2 500 eurų dydžio įmoką į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą.
Ikiteisminiam tyrimui vadovo ir jį kontroliavo Šiaulių apygardos prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė Asta Mickevičiūtė. Tyrimą atliko Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai. Atliekant šį ikiteisminį tyrimą, su pareigūnais ir prokurorais aktyviai bendradarbiavo Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, kuri padėjo sėkmingai ištirti šias nusikalstamas veikas.
grožio salonasPinigaibuhalterija
Rodyti daugiau žymių