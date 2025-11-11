Kauno miesto savivaldybė kitąmet mažina komercinio NT tarifą, didina mokestį apleistam turtui

Sprendimą taryba antradienio posėdyje priėmė bendru sutarimu.
Nuo balsavimo nusišalino keturi tarybos nariai, priklausantys valdančiajai „Vieningo Kauno“ frakcijai – Ramunė Bičkauskienė, Viktorija Mačiūnė, Dainius ir Šarūnas Matijošaičiai, taip pat opozicinei konservatorių frakcijai priklausantis Egidijus Stancikas.
Nuo 2020-ųjų Kaune galioja nauji NT mokesčio tarifai.
Apleistas ir neprižiūrimas NT mieste apmokestinimas 3 proc. tarifu, tad savivaldybė nusprendė jį didinti 2 proc.
Savivaldybė kiek anksčiau jau patvirtino šio turto sąrašą – pagal jį šiemet apleistais ar neprižiūrimais Kaune pripažinti 173 nekilnojamojo turto objektai, priklausantys 103 juridiniams ir fiziniams asmenims.
Bendrai komercinės paskirties nekilnojamajam turtui Kaune dabar taikomas 1 proc. apmokestinimas, daliai turto – 0,7 proc. tarifas, priklausomai nuo nekilnojamojo turto paskirties.
Tokio dydžio mokestis taikomas Naujamiestyje ir Senamiestyje veikiančiam verslui, kuris užsiima knygų ir suvenyrų mažmenine prekyba specializuotose parduotuvėse, antikvarinių daiktų mažmenine prekyba, teikia maitinimo ir gėrimų paslaugas, eksponuoja ir parduoda meno dirbinius.
Toks pats tarifas taikomas viešbučiams ir smulkiojo verslo subjektams visame Kaune.
ELTA primena, kad Seimas birželį nusprendė keisti nekilnojamojo turto apmokestinimo tvarką.
Nuo ateinančių metų Registrų centras perskaičiuos NT vertes, dėl ko mokestis kils didžiajai daliai turto valdytojų – skaičiuojama, kad naujos vertės bus 70–90 proc. didesnės.
Dėl komercinio NT mokesčio lesta apsispręsti pačioms savivaldybėms 0,5–3 proc. ribose.
Komerciniam NT taip pat bus taikoma papildoma 0,2 proc. mokesčio dedamoji, šios pajamos bus skiriamos į Valstybės gynybos fondą.
Pajamos iš pakeisto NT mokesčio gyventojų pirmajam būstui bus skiriamos į savivaldybių biudžetus, iš antrojo ir likusių NT objektų – į Gynybos fondą.