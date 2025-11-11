Seimas nesutiko metams atidėti cukraus mokesčio įsigaliojimo

Ši Seimo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščionių šeimų sąjungos frakcijos nario Rimo Jono Jankūno iniciatyva parlamento salėje nesulaukė pritarimo po pateikimo ir buvo atmesta.
Už jo pateiktas Akcizų įstatymo pataisas antradienį po pateikimo balsavo 17 Seimo narių, prieš buvo 34, susilaikė 24 tautos atstovai.
Pasak R. J. Jankūno, jei įvedus akcizą cukrus būtų pakeistas saldikliais, tai būtų pavojingiau žmonių sveikatai.
„Teikiu projektą remdamasis ne ekonominiais, o sveikatos argumentais“, – antradienį Seimui pateikdamas projektą sakė R. J. Jankūnas.
Atidėjus įstatymo įsigaliojimą, Sveikatos apsaugos ministerija, anot R. J. Jankūno, galėtų pasiūlyti gyventojų sveikatai mažiau žalingą saldintų gėrimų apmokestinimo akcizais mechanizmą.
Pasak parlamentaro, 2022 m. atlikti tyrimai, kuriose dalyvavo beveik 4 mln. žmonių, parodė ryšį tarp dirbtinių saldiklių vartojimo ir mirties rizikos.
„Dirbtinius saldiklius vartojusių asmenų mirties rizika buvo 13 proc. didesnė. Be to, jų vartojimas galėjo padidinti vėžio riziką Europoje“, – sako R. J. Jankūnas.
ELTA primena, kad birželio mėnesį Seimas pritarė siūlymui nuo 2026-ųjų įvesti akcizą saldiesiems gėrimams.
Akcizas, priklausomai nuo cukraus kiekio, bus taikomas nealkoholiniams saldintiems gėrimams, kuriuose yra daugiau nei 2,5 gramai pridėtinių cukrų (100 ml gėrimo). Mokestis bus taikomas tokių gėrimų paruošimui naudojamiems koncentratams.
Nuo akcizo bus atleidžiami maisto produktų gamybai skirti saldinti gėrimai, viešojo maitinimo įstaigose pagaminti nefasuoti, taip pat farmacijos produktų, medicinos priemonių, maisto papildų, kūdikių mišinių gamybai skirti saldinti gėrimai.
