Verslo klubą Vilniaus oro uoste valdys pasaulinis tinklas

Su bendrovės iš Šveicarijos dukterine kompanija „Swissport Aspire Lithuania“ sudaryta 8 metų sutartis, būsimą Vilniaus oro uosto verslo klubą perduodant valdyti „Aspire“ prekės ženklui. „Aspire“ verslo klubai jau veikia Londone, Kopenhagoje, Amsterdame, Ciuriche ir kituose oro uostuose Europoje ir visame pasaulyje, pranešime žiniasklaidai skelbia Lietuvos oro uostai.
„Rekonstruojant senuosius sostinės oro uosto terminalus, verslo klubas įsikurs naujose erdvėse, kurios bus dvigubai didesnės ir pasiūlys ištisą kompleksą kokybiškų paslaugų. Pokyčius užtikrins partneris, turintis didelę patirtį ir valdantis daugiau nei 80 verslo klubų įvairiose šalyse“, – teigia Lietuvos oro uostų (LTOU) Komercijos departamento direktorė Gintarė Norvilaitė-Tautevičė.
G.Norvilaitė-Tautevičė įsitikinusi, kad tarptautinis operatorius Vilniuje galės pritaikyti gerąsias praktikas, taip kuriant keleivių patirtį, atitinkančią aukštus tarptautinius tokios paslaugos standartus, kurių tikisi dažniau keliaujantys žmonės.
„Turime sukaupę daugiau nei tris dešimtmečius patirties valdant įvairias poilsio erdves visame pasaulyje, didžiuojamės turimu gebėjimu kurti pažangiausią, išskirtinę patirtį mūsų svečiams.
Manome, kad dabar yra tikrai svarbus pokyčių laikotarpis Vilniaus oro uostui, kuris šiuo metu įgyvendina modernizacijos ir plėtros projektus. Labai laukiame, kai galėsime pristatyti naująją poilsio erdvę, atspindinčią geriausius Lietuvos kultūros, dizaino ir gastronomijos bruožus“, – sako Dirkas Goovaertsas, „Swissport“ generalinis direktorius Europai, Artimiesiems Rytams ir Afrikai.
Planuojama, kad naujasis verslo klubas atnaujintose Vilniaus oro uosto terminalo erdvėse, kurios šiuo metu yra rekonstruojamos, veiklą pradės 2026 metų viduryje.
Kelią pokyčiams atvėrė naujas išvykimo terminalas
Nauja partnerystė sutampa su tęstine oro uosto plėtra ir atsinaujinimu. Anksčiau tokio masto pokyčiai Vilniaus oro uoste nebūtų buvę įmanomi – naujas keleivių išvykimo terminalas atlaisvino nemažai senojo išvykimo terminalo erdvių. Atsirado galimybė šias erdves pritaikyti didesniam keleivių patogumui ir poreikiams, išplėsti komercines zonas, įskaitant ir naują verslo klubą.
Projekte numatyta, kad naujame verslo klube bus įvairių funkcinių zonų. Vienos iš jų bus skirtos darbui, kitos – poilsiui ir valgymui. Bus įrengta dušo patalpa, taip pat – atskiras rūkomasis. Numatyta naujovių ir vaikų zonoje. Iš viso klubo plotas išaugs dvigubai – iki 750 kv. m. Jame bus įrengta apie 150 sėdimų vietų keleiviams.
Naujojo verslo klubo interjero ir kitais erdvių dizaino sprendimais rūpinsis Nyderlandų kompanijos „D/DOCK“ atstovai.
Naujas valdymo modelis
Verslo klubo operatorius atrinktas viešo turto nuomos konkurso būdu. LTOU teigia, kad tarptautinis konkursas surengtas po konsultacijų su rinka ir sulaukė aktyvaus dalyvavimo.
Anot G.Norvilaitės-Tautevičės, pasiūlymų srautas parodė, kad Vilniaus oro uostas yra matomas aviacijos verslo pasaulyje – operatorių bendrovės gerai supranta ir tiki Lietuvos potencialu. LTOU Komercijos departamento direktorės teigimu, Šveicarijos bendrovės konkurso pasiūlymas paliko teigiamą įspūdį apie operatoriaus patirtį, veiklos procesus ir naujojo verslo klubo viziją.
Vienas partnerystės tikslų, pasak G. Norvilaitės-Tautevičės, yra verslo klubo valdymo pokytis. Iki šiol verslo klubo veikla rūpinosi Vilniaus oro uosto darbuotojai. LTOU nusprendė keisti valdymo modelį, kad išnaudotų didžiausius privataus operatoriaus pranašumus, ypač – masto ekonomiją ir patirtį.
Aviacijos pasaulyje gerai žinoma bendrovė „Swissport International Ltd.“, kurios būstinė yra Šveicarijoje, savo veiklą plėtoja ne vien verslo klubų valdymo srityje. Įmonė taip pat užsiima krovinių gabenimu ir antžeminio aptarnavimo veikla, o iš viso savo paslaugas teikia daugiau negu 280 oro uostų visame pasaulyje. Svetingumo srityje bendrovės valdomas prekės ženklas „Aspire“ veikia jau 35 metus, jis valdo daugiau kaip 80 verslo klubų 19 šalių, tarp kurių yra Danija (Kopenhagos oro uostas), Jungtinė Karalystė (Londono Heathrow oro uostas), Nyderlandai (Amsterdamo Schipholo oro uostas) ir kt.