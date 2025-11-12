„Pigu.lt“ lankytojai ruošiasi šventėms – auga advento kalendorių paklausa

„Nors iki Kalėdų dar liko daugiau nei mėnuo, mūsų lankytojų aktyvumas rodo, kad gyventojų mintys jau sukasi aplink žiemos šventes. Akivaizdu, kad daugelis pirkėjų pasiruošimo šventėms nepalieka paskutinei minutei, o dovanomis ir staigmenomis savo artimiesiems rūpinasi iš anksto“, – sako Nerijus Mikalajūnas, „Pigu.lt“ komunikacijos vadovas.
Anot jo, šiemet, kaip ir praėjusiais metais, e. prekybos centre išlieka populiarūs ne tik vaikams, bet ir suaugusiems – ir vyrams, ir moterims – skirti advento kalendoriai.
Šiuo metu populiariausių e. prekybos centro advento kalendorių trejetą sudaro kalendorius žvejui ir skirtingi LEGO® gaminiai: „City“ ir „Friends“ kalendoriai. Šio prekės ženklo kalendoriai dominuoja ir kaimyninėse Baltijos šalyse, kur užima visas tris perkamiausių advento kalendorių pozicijas.
„Pigu.lt“ duomenimis, pirkėjai Lietuvoje šiai prekei vidutiniškai išleidžia 21 eurą – 3 eurais daugiau nei prieš metus. Tuo tarpu Latvijoje ir Estijoje, kur veikia tai pačiai „PHH Group“ priklausantis Marketplace‘as, advento kalendoriui įsigyti vidutiniškai skiriami 26 eurai – 1 euru mažiau nei praėjusiais metais.
Šiuo metu e. prekybos centro asortimente galima rinktis iš daugiau nei 1000 skirtingų advento kalendorių. „Prekyba žiemos šventėms skirtomis dovanomis jau įsibėgėja, o esminio pardavimų piko laukiame jau netrukus – artėjančio Juodojo penktadienio metu. Šiemet ši akcija vyks lapkričio 28 dieną“, – teigia N. Mikalajūnas.
