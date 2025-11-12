Premjerė siūlo pervadinti vaiko priežiūros atostogas: skelbs konkursą

„Kalbant apie šeimos politikos stiprinimą, norėčiau pažymėti, kad vaiko priežiūra nėra atostogos. Bent jau taip supranta daugelis iš mūsų ir mano komanda supranta. (...) Atostogų pavadinimas turėtų keistis į kitą, labiau priimtiną pavadinimą, ir jeigu atsirastų, kas pasiūlytų pavadinimo keitimą, mielą tą pakeitimą padarytume per Darbo kodeksą“, – trečiadienį žurnalistams kalbėjo I. Ruginienė.
Pasak jos, vaiko priežiūra – tai nėra laikas, kai tėvai ilsisi ar atostogauja. Premjerės teigimu, tai atsakingas ir didelis darbas, todėl, stiprinant šeimos politiką, valstybė turi užtikrinti vaikus auginančioms šeimoms paramą.
„Tai yra labai svarbu dėl to, kad vaiko priežiūra yra ypač svarbus periodas. Mes aiškiai deklaruojame, kad tai yra periodas, kuomet turime padėti ne tik mamai, bet ir tėčiui, ir kurį turime skatinti ne tik įvairiomis priemonėmis, bet ir finansiškai, norėdami stiprinti šeimos politiką“, – akcentavo Vyriausybės vadovė.
Pagal šiuo metu galiojantį Darbo kodeksą Lietuvoje gyvenančioms šeimoms suteikiamos vaiko priežiūros atostogos, iki kol vaikui sueina 3 metai. Jomis gali pasinaudoti motina, tėvas, seneliai ar kiti giminaičiai, faktiškai auginantys vaiką, arba globėjas.
Šių atostogų metu darbdavys privalo išsaugoti darbo vietą. Išmokos mokamos „Sodros“ biudžeto, daugiausia iki kol vaikui sukanka 2 metai.