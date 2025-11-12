Uostamiestyje stringa naujo prekybos centro statybos: numatyta investuoti 50 mln. eurų

Vilniaus nekilnojamojo turto operacijų bendrovė „Oslo nekilnojamasis turtas“ apie 38 tūkst. kvadratinių metrų ploto paslaugų, prekybos ir laisvalaikio centrą planuoja statyti teritorijoje greta miesto poliklinikos – vietoje, kur šiuo metu stovi nenaudojamas pastatų kompleksą, kuris bus nugriauti.
Nors vystytojai šiemet anksčiau vylėsi, jog statybas pavyks pradėti iki metų pabaigos, panašu, kad tai neišsipildys.
Šiuo metu dar negautas leidimas statyboms, mat neužbaigtos biurokratinės procedūros – tarp jų ir miesto tarybos sprendimas dėl žemės nuomos „Oslo nekilnojamasis turtui“. Šiuo dokumentu ruošiamasi prieš terminą nutraukti sutartį, kuria bendrovei išnuomotas 1,77 hektaro ploto teritorija ir pasirašyti naują susitarimą, juo nuomajamos žemės plotą padidinant iki 1,78 hektaro.
Įmonės vadovas Mindaugas Treigis sako, kad po šio sprendimo bus galima teikti dokumentus, būtinus statybų leidimo prašymui.
„Absoliučiai biurokratinė procedūra, paskutinė, prieš teikiant prašymą statybų leidimui“, – trečiadienį „Vakarų ekspresui“ sakė M. Treigis.
Žemės nuomos sutarčių klausimas jau įtrauktas į lapkričio mėnesį planuojamo Klaipėdos tarybos posėdžio darbotvarkę.
M. Treigis sako, kad techninis pastato projektas jau užbaigtas, sklype užbaigta daug laiko pareikalavusi elektros transformatorinės statyba, pradedama galimų statytojų atranka.
Remiantis pernai skelbtais skaičiavimais, investicijos į naują prekybos ir paslaugų centrą gali siekti apie 50 mln. eurų.
M. Treigis neatmeta galimybės, kad ši suma bus didesnė.
„Mes vykdome ir kitus projektus. Pavyzdžiui, neseniai užbaigėme parduotuvės statybą Jakuose, dabar ruošiamės statyti labai panašių apimčių objektą Vilniuje ir matome, kad sąmata gali būti 10-13 procentų didesnė.
Kiek finale bus Klaipėdoje – turėtų būti aišku metų pabaigoje“, – kalbėjo M. Treigis.
Pagal anksčiau paviešintus projektinius centro pasiūlymus, naujame centre Taikos prospekte 78 turėtų įsikurti apie 200 įvairių prekybininkų ir paslaugų teikėjų, prie jo bus įrengta 550 vietų požeminė automobilių stovėjimo aikštelė.