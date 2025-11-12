VerslasRinkos pulsas

Valstybinė darbo inspekcija nustatė pažeidimų „Baltic Champs“ padalinyje

2025 m. lapkričio 12 d. 13:05
Valstybinė darbo inspekcija (VDI), atlikusi patikrinimą viename iš grybus auginančios bendrovės „Baltic Champs“ padalinių, nustatė pažeidimų, rašo portalas „Delfi“, taip pat sulaukęs anoniminio laiško apie netinkamas darbo sąlygas šioje įmonėje.
Daugiau nuotraukų (1)
Apie tai, kad pirmadienį buvo patikrintas įmonės Stanelių padalinys, portalui patvirtino VDI.
„Vyko patikrinimas. Nustatyta pažeidimų, dėl kurių bus pradėta administracinė teisena“, – „Delfi“ nurodė institucija, tačiau konkrečių užfiksuotų pažeidimų nekomentavo.
Savo ruožtu „Baltic Champs“ vadovas Arūnas Radzevičius teigė, kad fiksuoti pažeidimai yra „gamybos meistro lygmens“.
„Ta problema yra gamybos meistro lygmens, o ne visos įmonės. Tai tokių tikrinimų jie daro masę, jų turime iš visų inspekcijų. Jeigu pasižiūrėtume į tikrinimų žurnalą, tai per metus mus tikrina turbūt daugiau nei 20 kartų visokios institucijos. Tai vienas iš eilinių mums patikrinimų“, – portalui sakė A. Radzevičius.
„Baltic Champs“ pardavimo pajamos pernai siekė kiek daugiau nei 31 mln. eurų, o nuostolis prieš mokesčius buvo 870,8 tūkst. eurų.
Šiuo metu įmonėje dirba 399 darbuotojai.
