Valstybinė darbo inspekcija nustatė pažeidimų „Baltic Champs“ padalinyje

Apie tai, kad pirmadienį buvo patikrintas įmonės Stanelių padalinys, portalui patvirtino VDI.
„Vyko patikrinimas. Nustatyta pažeidimų, dėl kurių bus pradėta administracinė teisena“, – „Delfi“ nurodė institucija, tačiau konkrečių užfiksuotų pažeidimų nekomentavo.
Savo ruožtu „Baltic Champs“ vadovas Arūnas Radzevičius teigė, kad fiksuoti pažeidimai yra „gamybos meistro lygmens“.
„Ta problema yra gamybos meistro lygmens, o ne visos įmonės. Tai tokių tikrinimų jie daro masę, jų turime iš visų inspekcijų. Jeigu pasižiūrėtume į tikrinimų žurnalą, tai per metus mus tikrina turbūt daugiau nei 20 kartų visokios institucijos. Tai vienas iš eilinių mums patikrinimų“, – portalui sakė A. Radzevičius.
„Baltic Champs“ pardavimo pajamos pernai siekė kiek daugiau nei 31 mln. eurų, o nuostolis prieš mokesčius buvo 870,8 tūkst. eurų.
Šiuo metu įmonėje dirba 399 darbuotojai.