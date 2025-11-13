Iš Klaipėdos traukiasi ilgus metus veikusi parduotuvė

Apie Lietuvininkų aikštėje esančios parduotuvės uždarymą Klaipėdoje ketvirtadienį informuoti jos klientai.
„Gerry Weber“ palieka Klaipėdą. Atsisveikiname (...) Dėkojame už lojalumą“, – trumposiomis SMS žinutėmis informuoti pirkėjai.
Žinutėje teigiama, kad parduotuvė veiks iki lapkričio 25-osios.
Parduotuvę valdančios bendrovės drabužių mažmeninės prekybos įmonės „Lėvuo“ vadovas Deimantas Dalibogas sako, kad parduotuvė uždaroma dėl „Gerry Weber“ bankroto Vokietijoje.
„Gerry Weber“ nustoja egzistuoti, nebėra prekių tiekimo“, – teigė jis „Vakarų ekspresui“.
Anot jo, parduotuvė Klaipėdoje – paskutinė iš uždaromų septynių Lietuvoje, ji uostamiestyje buvo labai populiari.
„Labai gaila – buvo labai populiari, mėgstama klaipėdiečių, gal jie labai vertina kokybiškas prekes iš Vokietijos.
Dėl to ji išsilaikė ilgiausiai, deja, tai paskutinė parduotuvė Lietuvoje“, – kalbėjo D. Dalibogas.
Iki šiol trys gamintojo parduotuvės veikė Vilniuje, dvi – Kaune, po vieną – Klaipėdoje ir Panevėžyje.
„Gerry Weber“ Vokietijoje įkurta 1973-iaisiais ir Europoje išsiplėtė iki kelių šimtų parduotuvių.
Bendrovė nemokumo procedūrą buvo pradėjusi 2019-aisiais, tuomet uždaryta apie 120 parduotuvių Vokietijoje, bankroto procedūra vėliau buvo nutraukta trečdaliui kreditorių sutikus laukti skolų grąžinimo iki 2023 metų pabaigos.
Šiemet „Gerry Weber“ bankrutavo trečiuoju bandymu.