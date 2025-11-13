Po JAV įvestų sankcijų Rusijos „Lukoil“ rinkos vertė sumažėjo 10 mlrd. dolerių

Apie tai pranešė „The Moscow Times“.
Trečiadienio prekybos metu vienos bendrovės „Lukoil“ akcijos kaina nukrito iki 4,9 tūkst. rublių – žemiausio lygio per pastaruosius dvejus su puse metų. Akcijos kaina per vieną dieną nukrito 4,6 proc., nuo savaitės pradžios – 7,4 proc., o nuo spalio 23 d., kai buvo paskelbtos sankcijos – 18,6 proc. Dėl to bendrovės rinkos kapitalizacija sumažėjo 777 mlrd. rublių arba maždaug 9,6 mlrd. JAV dolerių.
Bendrovės „Lukoil“ rinkos vertė krito, investuotojams nerimaujant, kad sankcijos neleis bendrovei be didelių nuostolių parduoti užsienyje esančio turto, teigė leidinio „Freedom Finance“ vyresnioji analitikė Natalija Milčakova.
Vienuolikoje šalių nuo Vakarų Europos iki Lotynų Amerikos veikianti „Lukoil“ užsienio rinkose dabar patiria beveik visišką paralyžių. JAV iždo departamentas užblokavo planuotą užsienio turto pardavimą Šveicarijoje įsikūrusiai bendrovei „Gunvor“. Remiantis leidinio „Financial Times“ šaltiniais, susipažinusiais su šiuo klausimu, „Lukoil“ ruošiasi galimai prarasti visą savo užsieninį turtą, kurio vertė siekia 14 mlrd. eurų. Be to, Rusijos energetikos sektoriaus šaltiniai leidiniui pranešė, kad bendrovę „Lukoil“ galiausiai gali visiškai perimti „Rosneft“.
Vienas buvęs bendrovės „Lukoil“ vadovas portalui „Politico“ sakė, kad, praradusi užsienyje esantį turtą, bendrovė netektų maždaug trečdalio pajamų. 2024 m. „Lukoil“ paskelbė apie rekordines 8,4 trilijono rublių pajamas, iš kurių daugiau nei trilijonas rublių buvo paskirstytas akcininkams.
Lapkričio 21 d. baigia galioti JAV iždo licencija, leidžianti užbaigti sandorius su bendrove „Lukoil“. Pasak vadovaujančiojo bendrovės „Kasatkin Consulting“ partnerio Dmitrijaus Kasatkino, bendrovei per tą laikotarpį parduoti visą užsienio turtą yra nerealu, nes tokie sandoriai paprastai trunka nuo 6 iki 12 mėnesių.
Kaip pirmiau pranešė „Ukrinform“, dar iki oficialiai įsigaliojant JAV sankcijoms „Lukoil“ jau buvo praradusi savo tarptautinio turto kontrolę. Irake iš telkinio „West Qurna-2“ bendrovė negali gauti nei pajamų, nei naftos. Suomijoje sutriko jos degalinių tinklo „Teboil“ aprūpinimas kuru. Na, o Šveicarijoje veikiantis bendrovės „Lukoil“ prekybos padalinys „Litasco“ negali frachtuoti tanklaivių ir apdoroti mokėjimų.
Sankcijų bendrovei „Lukoil“ yra įvedusi ir Jungtinė Karalystė.
