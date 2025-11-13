Prekybos tinklai pradeda skelbti, kaip dirbs per šventes: bus dienų, kai apsipirkti negalėsite

„Kūčių dieną mūsų parduotuvės veiks kiek trumpiau, o pirmąją Kalėdų dieną nedirbsime visai.
Tai tradicija, kurios laikomės kasmet – norime, kad ir darbuotojai galėtų ramiai susėsti prie šventinio stalo su savo artimaisiais“, – sako G.Kitovė.
Pasak jos, pirkėjai jau įpratę prie šio kasmečio pokyčio, ir nesklandumų tai nesukelia – gyventojai supranta, kad šventinis laikotarpis svarbus ne tik apsipirkimui, bet ir žmonėms, kurie juos aptarnauja.
„Matome, kad gyventojai vis sąmoningiau ruošiasi šventėms: planuoja, naudojasi patraukliomis išankstinėmis akcijomis, užsisakinėja internetu“, – sako G.Kitovė.
Tinklo komunikacijos vadovės teigimu, gruodžio 24-ąją, Kūčių dieną, „Iki“ parduotuvės darbą pradės įprastu metu ir pirkėjų lauks iki 18 val.
Gruodžio 25-ąją, pirmąją Kalėdų dieną, „Iki“ parduotuvės nedirbs.
Gruodžio 26-ąją, antrąją Kalėdų dieną, „Iki“ parduotuvės pirkėjams bus atviros nuo 9 iki 20 val.
Naujųjų metų išvakarėse, gruodžio 31-ąją, „Iki“ parduotuvės dirbs nuo įprastos valandos rytais iki 20 val.
Sausio 1-ąją, pirmąją Naujųjų metų dieną, 30 „Iki“ parduotuvių įvairiuose Lietuvos miestuose veiks nuo 10 iki 20 val.:
Vilniuje ir Vilniaus rajone:
IKI – VILNIUS, Žirmūnų g. 2
IKI – MINDAUGO, Mindaugo g. 25
IKI – ŽALIEJI EŽERAI, Visalaukio g. 1
IKI – ŠEŠKINĖ, Šeškinės g. 32
IKI – BALTUPIAI, Didlaukio g. 80A-101
IKI – BENDORIAI, Senasis Ukmergės kelias 8, Avižieniai
IKI – RIEŠĖ, Molėtų g. 13–1, Riešė
IKI – PILAITĖ 2, Pilaitės pr. 42, Vilnius
Kaune ir Kauno rajone:
IKI – KALNIEČIAI, P. Lukšio g. 60
IKI – GIRSTUPIS, Kovo 11-osios g. 22
IKI – ŠILAINIAI, Žemaičių pl. 23
IKI – RINGAUDAI, Margirio g. 2A, Ringaudai
IKI – NEVERONYS, Keramikų g. 30, Neveronys
Klaipėdoje ir pajūryje:
IKI – VĖTRUNGĖ, Taikos pr. 28
IKI – VYTURYS, Laukininkų g. 19–1
IKI – UNIVERSITETAS, Herkaus Manto g. 90–1
IKI – PALANGA, Taikos g. 68a, Palanga
Kituose miestuose:
Alytus: IKI – ALYTUS, Naujoji g. 2c
Biržai: IKI – ŠIRVENA, Vytauto g. 27
Druskininkai: IKI – DRUSKININKAI, Čiurlionio g. 107
Jonava: IKI – JONAVA 2, Basanavičiaus g. 6
Kėdainiai: IKI – KĖDAINIAI, Rasos g. 1
Marijampolė: IKI – AUŠRA, Vytauto g. 48a
Panevėžys: IKI – BASANAVIČIAUS, Ukmergės g. 18
Panevėžys: IKI – ROŽYNAS, Piniavos g 10–1
Šiauliai: IKI – DAINAI, Gardino g. 2–2, Šiauliai
Tauragė: IKI – TAURAGĖ, Gedimino g. 21a
Trakai: IKI – TRAKAI, Vytauto g. 60
Ukmergė: IKI – UKMERGĖ 2, Kauno g. 23
Visaginas: IKI – DOMINO, Veteranų g. 2