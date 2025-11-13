VerslasRinkos pulsas

Prekybos tinklai pradeda skelbti, kaip dirbs per šventes: bus dienų, kai apsipirkti negalėsite

2025 m. lapkričio 13 d. 09:44
Palengva jau įsisiūbuojant šventiniam šurmuliui, prekybos tinklas „Iki“ dalijasi informacija, kaip parduotuvės dirbs per Kūčias, Kalėdas ir Naujuosius metus. Pasak Gintarės Kitovės, „Iki“ komunikacijos vadovės, šventiniu laikotarpiu bus siekiama suderinti pirkėjų patogumą ir darbuotojų poilsį, todėl darbo laikas kai kuriomis dienomis keisis, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Kūčių dieną mūsų parduotuvės veiks kiek trumpiau, o pirmąją Kalėdų dieną nedirbsime visai.
Tai tradicija, kurios laikomės kasmet – norime, kad ir darbuotojai galėtų ramiai susėsti prie šventinio stalo su savo artimaisiais“, – sako G.Kitovė.
Pasak jos, pirkėjai jau įpratę prie šio kasmečio pokyčio, ir nesklandumų tai nesukelia – gyventojai supranta, kad šventinis laikotarpis svarbus ne tik apsipirkimui, bet ir žmonėms, kurie juos aptarnauja.
„Matome, kad gyventojai vis sąmoningiau ruošiasi šventėms: planuoja, naudojasi patraukliomis išankstinėmis akcijomis, užsisakinėja internetu“, – sako G.Kitovė.
Tinklo komunikacijos vadovės teigimu, gruodžio 24-ąją, Kūčių dieną, „Iki“ parduotuvės darbą pradės įprastu metu ir pirkėjų lauks iki 18 val.
Gruodžio 25-ąją, pirmąją Kalėdų dieną, „Iki“ parduotuvės nedirbs.
Gruodžio 26-ąją, antrąją Kalėdų dieną, „Iki“ parduotuvės pirkėjams bus atviros nuo 9 iki 20 val.
Naujųjų metų išvakarėse, gruodžio 31-ąją, „Iki“ parduotuvės dirbs nuo įprastos valandos rytais iki 20 val.
Sausio 1-ąją, pirmąją Naujųjų metų dieną, 30 „Iki“ parduotuvių įvairiuose Lietuvos miestuose veiks nuo 10 iki 20 val.:
Vilniuje ir Vilniaus rajone:
IKI – VILNIUS, Žirmūnų g. 2
IKI – MINDAUGO, Mindaugo g. 25
IKI – ŽALIEJI EŽERAI, Visalaukio g. 1
IKI – ŠEŠKINĖ, Šeškinės g. 32
IKI – BALTUPIAI, Didlaukio g. 80A-101
IKI – BENDORIAI, Senasis Ukmergės kelias 8, Avižieniai
IKI – RIEŠĖ, Molėtų g. 13–1, Riešė
IKI – PILAITĖ 2, Pilaitės pr. 42, Vilnius
Kaune ir Kauno rajone:
IKI – KALNIEČIAI, P. Lukšio g. 60
IKI – GIRSTUPIS, Kovo 11-osios g. 22
IKI – ŠILAINIAI, Žemaičių pl. 23
IKI – RINGAUDAI, Margirio g. 2A, Ringaudai
IKI – NEVERONYS, Keramikų g. 30, Neveronys
Klaipėdoje ir pajūryje:
IKI – VĖTRUNGĖ, Taikos pr. 28
IKI – VYTURYS, Laukininkų g. 19–1
IKI – UNIVERSITETAS, Herkaus Manto g. 90–1
IKI – PALANGA, Taikos g. 68a, Palanga
Kituose miestuose:
Alytus: IKI – ALYTUS, Naujoji g. 2c
Biržai: IKI – ŠIRVENA, Vytauto g. 27
Druskininkai: IKI – DRUSKININKAI, Čiurlionio g. 107
Jonava: IKI – JONAVA 2, Basanavičiaus g. 6
Kėdainiai: IKI – KĖDAINIAI, Rasos g. 1
Marijampolė: IKI – AUŠRA, Vytauto g. 48a
Panevėžys: IKI – BASANAVIČIAUS, Ukmergės g. 18
Panevėžys: IKI – ROŽYNAS, Piniavos g 10–1
Šiauliai: IKI – DAINAI, Gardino g. 2–2, Šiauliai
Tauragė: IKI – TAURAGĖ, Gedimino g. 21a
Trakai: IKI – TRAKAI, Vytauto g. 60
Ukmergė: IKI – UKMERGĖ 2, Kauno g. 23
Visaginas: IKI – DOMINO, Veteranų g. 2
