Skirtumas tarp dyzelino ir benzino kainų didėja ir toliau

Lapkričio 10-ąją, pirmadienį, mūsų šalies degalinėse benzinas vidutiniškai kainavo 1,41 Eur/l, dyzelino vidutinė kaina siekė 1,51 Eur/l. Skirtumas tarp dyzelino ir benzino kainų Lietuvoje padidėjo ir sudaro 0,10 Eur/l. Toks skirtumas paskutinį kartą buvo prieš tris mėnesius – rugpjūtį. Spalio mėnesį šis skirtumas buvo mažesnis – sudarė 0,05–0,07 Eur/l. Didžiausias skirtumas tarp dyzelino ir benzino kainų šiais metais buvo sausio mėnesį – 0,14 Eur/l.
Brent naftos vidutinė kaina praėjusią savaitę buvo 64 USD/bbl – 1,5 proc. mažesnė nei ankstesnę savaitę, kai buvo 65 USD/bbl. Pagal naujausių Brent naftos ateities sandorių kainas, matyti, kad artimiausiais metais jų kainos gali būti panašios – svyruoti 63–65 USD/bbl ribose.
Benzino vidutinės kainos praėjusią savaitę padidėjo Lietuvoje, Estijoje, Lenkijoje ir Vokietijoje 0,2–1,2 proc., o Latvijoje sumažėjo 0,1 procento.
Per mėnesį benzino kaina visose lyginamose šalyse padidėjo 0,6–7,5 proc., išskyrus Latviją, kur kaina nepakito.
Per pastaruosius 12 mėn. benzino kaina Estijoje ir Lenkijoje sumažėjo atitinkamai 9,3 proc. ir 0,8 proc., Lietuvoje, Latvijoje ir Vokietijoje padidėjo 1,4–6,7 procento.
Lenkijoje benzino vidutinė kaina dabar yra 1,39 Eur/l, arba 0,02 Eur/l mažesnė nei Lietuvoje. Estijoje ir Latvijoje vidutinės benzino kainos dabar yra atitinkamai 1,53 Eur/l ir 1,54 Eur/l.
Benzino vidutinės kainos keturiose ES šalyse dabar mažesnės nei Lietuvoje. Tarp ES šalių didžiausios benzino vidutinės kainos yra Danijoje, Nyderlanduose ir Graikijoje (1,75–1,97 Eur/l), mažiausios –Maltoje, Kipre ir Bulgarijoje (1,21–1,34 Eur/l).
Dyzelino vidutinės kainos praėjusią savaitę visose lyginamose šalyse padidėjo 0,5–5,6 procento, išskyrus Latviją, kur kaina sumažėjo 0,1 procento.
Per mėnesį dyzelino vidutinė kainos visose lyginamose šalyse 0,1–10,5 procento.
Per pastaruosius 12 mėn. dyzelino vidutinė kaina visose lyginamose šalyse padidėjo 0,6–10,4 proc., išskyrus Estiją, kur kaina sumažėjo 2,1 procento.
Lenkijoje dyzelino vidutinė kaina dabar siekia 1,43 Eur/l, arba 0,08 Eur/l mažesnė nei Lietuvoje, o Estijoje ir Latvijoje kainos yra atitinkamai 1,43 Eur/l ir 1,52 Eur/l.
Mažesnės nei Lietuvoje dyzelino vidutinės kainos yra vienuolikoje ES šalių. Tarp ES šalių didžiausios dyzelino vidutinės kainos yra Danijoje, Nyderlanduose ir Belgijoje (1,71–1,82 Eur/l), mažiausios – Čekijoje, Bulgarijoje ir Maltoje (1,21–1,39 Eur/l).
Lapkričio pirmojoje pusėje (1–12 d.) benzino didmeninės kainos padidėjo 0,04 Eur/l, o dyzelinas pabrango 0,05 Eur/l. Skirtumas tarp didmeninių dyzelino ir benzino kainų sudaro 0,13 Eur/l. Spalio mėnesį benzino didmeninė kaina sumažėjo 0,02 Eur/l, dyzelino didmeninė kaina padidėjo 0,02 Eur/l. Rugsėjį didmeninės benzino ir dyzelino kainos išaugo apie 0,02 Eur/l.
Žaliavinė nafta į Lietuvą birželį–rugpjūtį buvo importuojama iš Norvegijos, Saudo Arabijos, Alžyro, Jungtinės Karalystės ir JAV, o rugsėjį į mūsų šalį ji buvo įvežama iš Saudo Arabijos, Jungtinės Karalystės, Alžyro ir Norvegijos. Lapkričio mėn. nafta į Lietuva buvo importuojama iš Norvegijos ir Saudo Arabijos.