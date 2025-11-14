VerslasRinkos pulsas

Baltarusijoje priimtas sprendimas statyti trečią Astravo AE bloką

2025 m. lapkričio 14 d. 14:33
Juras Barauskas
Baltarusijos atominėje elektrinėje netoli Astravo bus statomas papildomas, trečiasis blokas – toks sprendimas priimtas po Aliaksandro Lukašenkos surengto susitikimo, kuriame buvo aptarti Astravo AE darbo rezultatai, elektros energijos suvartojimo padidėjimas ir pasiūlymai dėl naujų branduolinių elektrinių statybos.
Baltarusijos valstybinės naujienų agentūros BELTA teigimu, apie sprendimą pranešė šalies vicepremjeras Viktoras Karankevičius.
„Remiantis susitikimo rezultatais, buvo priimtas sprendimas plėtoti Astravo atominę elektrinę, įgyvendinti antrąjį etapą – trečiojo energetinio bloko statybą, – sakė jis. – Kartu bus organizuojami tyrimai Mogiliovo srities teritorijoje. Šie papildomi tyrimai bus atliekami (siekiant nustatyti – BELTA), kur ateityje, augant elektros energijos suvartojimui (jei bus reikalinga toliau tenkinti elektros energijos suvartojimo augimą naudojant atominę energiją), galima plėtoti atominę energetiką, ir ypač Mogiliovo regione.“
Abu procesai – trečiojo energetinio Astravo AE bloko statyba ir vietovės tyrimas Mogiliovo srityje – vyks vienu metu, paaiškino vicepremjeras.
„Bet sprendimas dėl antrojo (Astravo AE – ELTA) etapo – dabar (priimtas – ELTA); taip, būtent tuo ir užsiimsime“, – patikslino V. Karankevičius.
„Ateityje sprendimas, kurį reikės svarstyti tolesnės atominės energetikos plėtros atžvilgiu, bus susietas ir su elektros suvartojimo augimu“, – kalbėdamas apie galimybę ateityje Baltarusijoje statyti dar vieną atominę elektrinę paaiškino jis.
Balandžio 26 d., minint Černobylio avarijos metines, Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanouskaja naujienų portalui „Pozirok“ išsakytuose komentaruose pareiškė, kad negalima leisti A. Lukašenkos režimui siekiant savo asmeninių politinių tikslų statyti Baltarusijoje dar vieną atominę elektrinę.
