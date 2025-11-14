I. Ruginienė dėkoja Lenkijai už buvusį sprendimą atidėti sienos su Baltarusija atidarymą

„Labai džiaugiuosi, kad mūsų kaimynai ir stiprūs partneriai lenkai, tik paprašius, atidėjo sienų atidarymą ir davė mums dvi savaites, kartu solidarizavosi su mumis neatidarant savo pasienio punktų su Baltarusija. Tos dvi savaitės mums tikrai labai padeda. Ačiū jiems už tai. Tai rodo solidarumą ir stiprybę mūsų regione“, – penktadienį, lapkričio 14 d., Taline žurnalistams teigė I.Ruginienė.
„Labai gaila, kad dezinformacija ir įvairūs spekuliavimai tam tikrais faktais vis dar trikdo mūsų erdvę, vis dar yra priešiškų jėgų, kurios nori įvaryti pleištą tarp mūsų vienybės, mūsų brolybės“, – pridūrė ji.
Kaip skelbta, Lenkijos vidaus reikalų ministerija pranešė planuojanti pirmadienį atidaryti du sienos su Baltarusija kontrolės punktus, siekiant atnaujinti užstrigusį prekių srautą.
Naujienų agentūra ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, sutrikdę oro uostų veiklą.
Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
Kaip skelbta anksčiau, Baltarusijos vadovas Aliaksandras Lukašenka spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė Baltarusijos teritorijoje važinėti sunkvežimiais ir traktoriais, registruotais kai kuriose ES šalyse, tarp jų – Lietuvoje ir Lenkijoje.
