Mirė žinomas verslininkas Darius Šoparas

Žinia apie jo mirtį socialiniuose tinkluose pasidalijo Julius Venskus.
„Su neapsakomu liūdesiu ir širdgėla atsisveikiname su Tavimi, brangus Dariau.
Tu buvai variklis, įkvėpėjas ir tikras draugas.
Tavo energija, aštrus protas ir nuoširdus juokas kūrė aplinką, kurioje kiekvienas iššūkis atrodė įveikiamas. Buvai visada pasiruošęs padėti ne tik su „kodu“, bet ir su gyvenimo „algoritmais“.
Šiandien mes visi ieškome atsakymo į vienintelį klausimą: „Kur tavo backup, kad galėtume tave atstatyti?“ Deja, suprantame, kad kai kurios sistemos yra nepakeičiamos.
Ilsėkis ramybėje, mielas drauge. Tavo paliktas pėdsakas mūsų gyvenimuose ir darbuose yra pats geriausias „legacy code“, kurį mes su pasididžiavimu palaikysime ir tobulinsime. Amžinai liksi mūsų atmintyje.
Nuoširdžiai užjaučiame artimuosius“, – rašė jis.
Taip pat buvo pranešta, kur ir kada bus galima atsisveikinti su Dariumi.
„Atsisveikinimas su Dariumi vyks šį šeštadienį nuo 17:00 laidojimo namuose Aterna, Žalsvojoje salėje, adresu Joniškės g. 36, Klaipėda.
Mišios už Darių sekmadienį 7:45 Kazimiero bažnyčioje.
Išlydėjimas į Kartenos kapines vyks sekmadienį 12:30“, – rašė J. Venskus.