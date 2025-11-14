VerslasRinkos pulsas

Paskirstė 384,6 tūkst. eurų Lietuvos verslų žinomumui užsienyje didinti

2025 m. lapkričio 14 d.
Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIMIN) paskirstė 384,6 tūkst. eurų subsidijų verslo asociacijoms, kurios padės Lietuvos įmonėms pristatyti savo produkciją užsienyje ir plėsti tarptautines partnerystes. Parama skiriama projektams, susijusiems su dalyvavimu tarptautinėse parodose, mugėse ir verslo misijose, skelbiama pranešime žiniasklaidai.
„Lietuvos įmonėms labai svarbu ne tik išlaikyti esamas rinkas, bet ir ieškoti naujų galimybių pasaulyje. Tad rinkų diversifikavimas yra būtina sąlyga mūsų ekonominiam atsparumui – kuo platesnis mūsų verslo eksporto portfelis, tuo stabilesnis šalies augimas.
Šios subsidijos padės įmonėms drąsiau žengti į naujas rinkas ir paskatins mūsų verslų augimą ir plėtrą“, – sako ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
Pagal ministro pasirašytą įsakymą, finansavimas skirtas penkioms verslo asociacijoms: Baltic Film & Creative Tech Cluster (79,2 tūkst. eurų), asociacijai „Infobalt“ (80 tūkst. eurų), Lietuvos inžinerijos ir technologijų pramonės asociacijai LINPRA (80 tūkst. eurų), asociacijai LithuaniaBio (65,5 tūkst. eurų) ir Lietuvos maisto eksportuotojų asociacijai (LitMEA) (80 tūkst. eurų).
Už gautą finansavimą Lietuvos verslai dalyvaus parodose, kurios vyks Nyderlanduose, Šveicarijoje, Didžiojoje Britanijoje, Pietų Korėjoje, Vokietijoje.
2025 m. EIMIN jau paskirstė 300 tūkst. eurų subsidijų verslo asociacijoms. Šią priemonę administruoja Inovacijų agentūra.
