Žaislų pardavimui diriguoja Kalėdų Senelis ir madas kuriantys didieji jų gamintojai

Lapkričio pabaiga, kaip ir gruodis, pamažu įsuks didžiausią metuose parduotuvių apyvartą. Patirties turintys žmonės neatideda paskutinei minutei kalėdinių dovanų paieškos.
Įprasta, jog daugiausia žaislų parduodama gruodį, tačiau kad Kalėdų Senelis galėtų išpildyti vaikų svajones, prekybininkai pasirūpina gerokai iš anksto, kai tik pasibaigia šventinis šurmulys.
Tuo metu bendrovės „Norfos mažmena“ atstovai pradeda lankytis tarptautinėse specializuotose parodose. Jose jie atrenka ir užsako populiariausius bei vaikų mėgstamiausius žaislus.
Parodų centras – Kinija
Daugiausia pasaulyje žaislų, kaip ir kitokių pramoninių prekių – elektronikos, tekstilės, avalynės gaminių, yra pagaminama Kinijoje.
Guangdžou ir Šanchajuje vykstančiose milžiniškose žaislų ir žaidimų B2B (angl. „Business-to-Business“) – verslo atstovams skirtose mugėse didmenininkai išsirenka ir užsisako daugiausia žaislų.
Dar viena didelė tradicinė žaislų ir žaidimų mugė kasmet rengiama Honkonge.
O štai garsių prekių ženklų Europos ir Šiaurės Amerikos vaikų žaislų gamintojai savo gaminius eksponuoja Europoje vykstančiose parodose.
Užsakymų vieta – mugės
„Vos tik baigiasi kalėdinis ir naujametinis šurmulys, mūsų įmonės specialistai susiruošia į žaislų ir žaidimų muges, kurios rengiamos sausį.
Pavyzdžiui, didžiausia specializuota žaislų ir žaidimų mugė Honkonge tradiciškai pakviečia pirmosiomis sausio dienomis.
Šiose mugėse apžiūrima, ką naujo siūlo įvairių šalių žaislų gamintojai. Tuo pat metu yra pateikiami užsakymai gaminiams, kurie mūsų tinklo parduotuves pasieks kone po metų – maždaug lapkritį.
Tokiu būdu, vos tik pasibaigus vienoms šventėms, yra pradedama ruoštis būsimoms Kalėdoms ir Naujiesiems metams“, – sakė 161 parduotuvę Lietuvoje valdančios bendrovės „Norfos mažmena“ valdybos pirmininkas ir gamybos bei logistikos įmonės „Rivona“ generalinis direktorius Dainius Dundulis.
Pasak jo, į garsių gamintojų ekspozicijas Europos parodose būtina registruotis gerokai iš anksto. Įprasta, kad jų stendai yra uždari ir patekti į juos galima tik suderinus susitikimo laiką.
Taip naujų žaislų kūrėjai stengiasi apsaugoti originalius savo gaminius nuo plagijavimo.
„Nuvykę į parodas Kinijoje atsirenkame žaislus ir iš karto pateikiame užsakymus jų gamintojams. Tai suteikia galimybę susitarti ir dėl geros kainos.
JAV ir Europos garsiesiems žaislų gamintojams parodose atstovauja jų atstovai, tad ir žaislus galime įsigyti tik jiems tarpininkaujant“, – apie žaislų užsakymo subtilybes pasakojo „Norfos“ prekių grupės vadovė Gerda Pilkauskaitė.
Poreikį diktuoja ir mada
Pasak G.Pilkauskaitės, nors socialiniai tinklai ir mada turi įtakos vaikų norams renkantis žaislus, jų yra ir tokių, kurių paklausa nesikeičia.
Pastaruosius kelerius metus nemenksta nuotoliniu būdu valdomų automobilių populiarumas.
Didelę paklausą turi įvairūs konstruktoriai, taip pat ir „Lego“. Pirkėjų dėmesio niekada nepraranda įvairūs pliušiniai žaislai.
Pastaruoju metu didėja kūrybinių rinkinių paklausa. Jie gali būti naudojami tam tikriems eksperimentams atlikti arba tam tikriems daiktams pasigaminti.
Žmonės noriai perka pakuotėse paslėptus tam tikros serijos ar tematikos žaislus. Tai intriguoja, nes vaikai nežino, kokius veikėjus jose atras.
Poreikis pamažu keičiasi
„Yra tokių žaislų, kurie prarado populiarumą, – užsiminė D.Dundulis. – Maždaug prieš penkerius metus buvo kilęs skraidyklių ažiotažas. Pastaruoju metu retai kas jas beperka.“
Nors ir nuogąstaujama, kad vaikai yra įnikę į žaidimus išmaniuosiuose telefonuose ar planšetiniuose kompiuteriuose, pardavimo tendencijos, anot D.Dundulio, rodo ką kita – žaislų ir stalo bei kitokių žaidimų paklausa pastaruosius kelerius metus nemažėja, o kai kurių – net auga.
Pasak G.Pilkauskaitės, akivaizdžiai didėja įvairaus amžiaus vaikams skirtų stalo žaidimų poreikis.
Tikėtina, kad tėvai žaidžia kartu su vaikais ir taip juos ne tik atitraukia nuo išmaniųjų telefonų ar kompiuterių, bet ir skiria laiko bendrystei.
„Neprarado populiarumo interaktyvūs skaitmeniniai žaislai, pavyzdžiui, „Bitzee“. Vaikams patinka nuo pat „gimimo“ rūpintis virtualiais augintiniais“, – sakė G.Pilkauskaitė.
Šventinės prekybos rekordai
„Suprantama, kad prieš Kalėdas ir Naujuosius metus žaislų parduodame daugiausia – maždaug keturiskart daugiau nei įprastais mėnesiais, – sakė „Norfos“ prekių grupės vadovė. – Taip pat žaislų ir žaidimų pardavimas šokteli prieš mokslo metus ir Velykas.
Sezoniniai žaislai – tokie, kurie labiau tinka vasarai arba žiemai, sudaro vos dešimtadalį asortimento.“
Pasak D.Dundulio, metams artėjant prie pabaigos dažnai Kalėdų Senelio krepšiui žaislai perkami visai vaikų darželio grupei ar pradinių klasių mokiniams.
„Tokių grupinių užsakymų lapkritį ir gruodį visose „Norfos“ tinklo parduotuvėse sulaukiame ypač daug, todėl turime būti parūpinę tokių žaislų ar žaidimų, kokių vaikai trokšta labiausiai“, – teigė „Norfos“ vadovas.
Pasak jo, žaislų mados vaikams daro didelę įtaką, todėl sudarant žaislų asortimentą kalėdinei prekybai būtina ne tik įvertinti ankstesnių metų rezultatus, bet ir prognozuoti madas, kurios netrunka tapti vaikų svajonėmis.
Šias madas įtakingiausiai kuria didieji vaikų žaislų gamintojai. Jų žaislai ir yra patys brangiausi.
