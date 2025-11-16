Ukraina ir Graikija pasirašė sutartį dėl dujų tiekimo

Išplatintame bendrame lyderių pareiškime teigiama, kad Graikijos valstybinės dujų bendrovės „DEPA Commercial“ ir Ukrainos „Naftogaz“ susitarimas „yra esminis indėlis į bendradarbiavimą energetikos srityje ir Europos energetikos saugumą“.
Pasak K. Mitsotakio ir V. Zelenskio, ši sutartis leis „paremti Ukrainą sunkios žiemos metu“. Pasirašymo ceremonijoje dalyvavo abu lyderiai ir naujajai JAV ambasadorė Graikijoje Kimberly Guilfoyle.
„Mūsų šalių santykiai įgauna naują svarbią dimensiją: naują saugią energetikos arteriją, nusidriekiančią iš pietų į šiaurę, nuo Graikijos iki Ukrainos“, – sakė Graikijos premjeras.
Ukrainos prezidentas dėkojo JAV prezidentui Donaldui Trumpui „už tai, kad galėsime gauti gamtines dujas ne tik iš Graikijos, bet ir per Graikiją“.
V. Zelenskis, kuris tiesiai iš Atėnų ketina vykti į Prancūziją ir Ispaniją aptarti gynybos ir energetikos klausimų, sakė, kad žiema Ukrainai kelia „didžiulį iššūkį“.
„Tai žiema su Rusijos dronų ir raketų smūgiais, patiriant kasdienes atakas“, – pabrėžė jis susitikime su Graikijos prezidentu Konstantinosu Tasoulasu.
Ukrainos prezidento vizitas į Graikiją surengtas netrukus po to, kai pasirodė pranešimai apie šioje šalyje suplanuotus didelius JAV remiamus energetikos projektus.
Šia proga premjeras K. Mitsotakis pareiškė, kad Graikija yra „gamtiniai vartai, pro kuriuos amerikietiškos suskystintos gamtinės dujos (SGD) gali pakeisti rusiškas dujas regione“.
Neseniai pradėtas eksploatuoti Graikiją ir Bulgariją jungiantis Transadrijos dujotiekis leido šaliai prisijungti prie vertikalaus koridoriaus, besidriekiančio Bulgarijos, Rumunijos, Moldovos, Ukrainos, Vengrijos ir Slovakijos link.
Rusijos rinką regione taip pat padėjo susilpninti netoli Graikijos ir Turkijos sienos esančiame Aleksandrupolio uoste atidaryta saugykla, į kurią gabenamos amerikietiškos SGD dujos. Justina Vaišvilaitė-Braziulienė