„Ignitis grupės“ vadovas: pirmą jūros vėjo parką vystome pagal nustatytą projekto grafiką

„Kas svarbu, mes vykdome projektą pagal projekto grafiką, visų pirma siekdami 2027 m. išeiti į statybos leidimą ir būti pasiruošę, kai šalyje susiformuoja elektros energijos poreikis, greitai ir efektyviai, per tris-keturis metus, pastatyti šitą vėjo parką“, – Seimo Audito komiteto posėdyje pirmadienį kalbėjo D. Maikštėnas.
2023 m. spalį valstybės konkursą laimėjusios bendrovės – grupės įmonė „Ignitis Renewables“ su partnere „OW Offshore“ – įsipareigojo iki 2030-ųjų pastatyti ir pradėti eksploatuoti vėjo parką, kuris apims 120 kv. m ploto jūros teritoriją.
Tačiau VK auditas parodė, kad didėja rizika, jog dėl pasikeitusių rinkos sąlygų projekto įgyvendinimo grafike numatytu terminu vėjo elektrinių parkas Baltijos jūroje įrengtas nebus.
Apie tai metiniame pranešime kovą skelbė ir „Ignitis grupė“ – pasak jos, įmonė susiduria su tam tikrais finansiniais iššūkiais, visoje Europoje taip pat stringa didieji žaliojo vandenilio projektai.
Jau skelbta, kad vėjo parko statybos leidimą „Ignitis Renewables“ turėtų gauti iki 2027 m. vasario, kad vėjo parkas komercinę veiklą galėtų pradėti per trejus metus.
„Apie tai (iššūkius rinkoje – ELTA) mes informavome metų pradžioje – taip, reikia imtis papildomų priemonių, gali tekti atlikti tam tikrus perplavimus“, – tikino D. Maikštėnas.
Pasak jo, pirmasis iš dviejų Baltijos jūroje planuojamų vėjo parkų bus komercinės paskirties ir todėl neatsispindės gyventojų sąskaitose už elektros energiją.
„Tai yra grynai komercinis projektas, (…) jame nėra naudojami mokesčių mokėtojų pinigai, jo investicijos nėra įskaičiuojamos į elektros tarifą“, – teigė „Ignitis grupės“ vadovas.
„Nepaisant to, tai yra labai svarbus strateginis projektas, mes jį vykdome remdamiesi mūsų didžiojo akcininko (Finansų ministerijos – ELTA) lūkesčių raštu. Jo paskirtis yra į Lietuvą ateinant didelės apimties pramonės investicijoms, karinėms investicijoms, duomenų centrams ir išaugus ateityje (elektros poreikiui – ELTA), kad greitai nesukiltų didmeninės elektros kainos“, – nurodė D. Maikštėnas.
Kaip skelbta, VK atliktas auditas nustatė rizikų, susijusių su išaugusia pirmojo 700 megavatų (MW) jūros vėjo parko kaina ir mažesne planuojama grąža, neefektyviu lėšų naudojimu, vėluoti galinčiais vėjo parko statybų terminais ir neatitikimais teisės aktuose nustatytam projekto finansavimo modeliui.
Po audito išvados „Ignitis Renewables“ pranešė jau pradėjusi įgyvendinti VK rekomendacijas.
„Valstybės audito (…) nustatyti rezultatai ir jo pateiktos rekomendacijos grupei yra naudingos. Visas rekomendacijas įgyvendins „Ignitis Renewables“, o grupė prižiūrės, kad visos rekomendacijos būtų įgyvendintos laiku ir pilna apimtimi“, – teigė D. Maikštėnas.