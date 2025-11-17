„Utenos trikotažo“ valdybai vadovaus Jurgita Mišeniovienė

Naujoji valdybos pirmininkė Jurgita Mišeniovienė turi daugiau nei 15 metų vadovavimo patirties – yra vadovavusi baldų gamybos bendrovėms „Actona Lithuania“ ir „Theca Furniture“, dirbusi personalo ir organizacijų vystymo srityse.
Aurimas Likus nuo šių metų rugsėjo vadovauja SBA grupės finansų kontrolei, o iki tol 2,5 metų ėjo „Utenos trikotažo“ finansų vadovo pareigas. Dovilė Tamoševičienė toliau eis SBA grupės verslo kontrolės direktorės pareigas ir koncentruosis į grupės verslo plėtros projektus.
„Utenos trikotažui“ pasiekus pelningumo lūžį, šie sprendimai žymi perėjimą į naują strateginį etapą, kuriame daug dėmesio bus skiriama tolimesniam augimui ir veiklos efektyvumui. Jurgitos Mišeniovienės patirtis atliepia bendrovės strateginius tikslus ir dabartinę veiklos dinamiką.
„Vytautas Vaškys paklojo reikšmingą pamatą bendrovės restruktūrizavimo proceso metu, jo patirtis ir toliau bus vertinga valdybos darbe, užtikrinant veiklos tęstinumą. Artimiausiu metu dėmesį telksime į augimą ir veiklos tvarumą – tiek stiprinant pagrindinę veiklą bei keičiant verslo modelį, tiek vystant UTENOS prekių ženklą“, – sako Jurgita Mišeniovienė.
Nuo šiol „Utenos trikotažo“ valdybą sudaro Jurgita Mišeniovienė (pirmininkė), Aurimas Likus, Vytautas Vaškys, Neringa Vaitelytė, Jelena Grišina ir Artūras Užgalis.
