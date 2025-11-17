A. Veryga ragina sulaukti galutinio biudžeto varianto: pirminis projektas netenkina ne tik „aušriečių“

„Pirminis biudžeto projektas, turbūt, netenkina nė vienų – aš drįsčiau pasakyti, kad ir tarp pagrindinių koalicijos partnerių rastumėme tokių, kurie turi ką pasiūlyti ir kitokią nuomonę turi. Čia ne tik mažesnieji koalicijos partneriai, kaip „Nemuno aušra“ ar mūsų frakcija. Matysime, neskubėkime, kol biudžeto svarstymas yra nepasibaigęs,“ – žurnalistams pirmadienį komentavo A. Veryga.
„Reikės rasti kažkokį balansą, kaip ir sakiau, yra daug nepatenkintų, bet taip prasideda derybos. Niekada nebūna taip, kad atneštas pirminis biudžeto projektas tenkintų visus (…). Kol nėra aptarti biudžeto siūlymai, tai nelabai aišku, kas čia ką palaikys, ar nepalaikys. Šnekame apie neegzistuojantį dalyką – nežinome, koks bus galutinis biudžeto variantas,“ – dėstė jis.
Kaip skelbta, naujienų portalas „Delfi“ praėjusį pirmadienį rašė, kad „Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis negarantuoja, jog jo vadovaujama frakcija palaikys 2026 m. valstybės biudžeto projektą. Parlamentaras tvirtino, kad šiuo metu tarp valdančiosios koalicijos partnerių trūksta aiškaus sutarimo, kam ir kiek lėšų turėtų būti skirta.
Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad, jeigu „Nemuno aušra“ nepalaikys kitų metų biudžeto projekto, teks konstatuoti koalicijos neveiklumą.
ELTA primena, kad šiuo metu ateinančio laikotarpio valstybės biudžeto projektą svarsto Seimo komitetai, jame gynybai finansuoti numatyta 5,38 proc. nuo BVP arba 4,79 mlrd. eurų.
Valstybės biudžetas parlamente bus svarstomas dviem stadijomis – antrasis svarstymas turėtų įvykti iki gruodžio 9 d., paskutinis balsavimas dėl valstybės biudžeto projekto turėtų įvykti iki gruodžio 23 dienos.