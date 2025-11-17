D. Dundulis atvirai, ar eitų į politiką ir kodėl jam būtų sunku sudaryti koaliciją

Tokios nuomonės laikosi ir žinomas verslninkas, „Norfos“ savininkas Dainius Dundulis, kuris tiesiai atsakė, ar pats žada eiti į politiką.
Prašymų įdarbinti žmones sulaukdavo net iš politikų
„Lietuvos verslo forume“ dalyvavęs „Norfos“ savininkas D.Dundulis atkreipė dėmesį, kad jo įmonė veikia jau beveik tris dešimtmečius ir per visą šį laiko verslui kliuvo vis daugiau reikalavimų, o itin daug dėmesio skirta finansų skaidrinimui. Tai, anot jo, nėra blogai, tačiau jis pasigedo tokių pat standartų viešajame sektoriuje.
Jei privačių įmonių finansinius rodiklius galima nesunkiai panagrinėti viešai prieinamuose portaluose, Registrų centre, o sužinoti, kur nugula mokesčių mokėtojų pinigai, anot verslininko, ne taip jau paprasta.
„Pamėginkite įsigilinti, kur pinigus išleidžia kokia nors ministerija. O jie juk leidžia mūsų visų suneštus pinigus. Didžiausia problema, kad mes negalime matyti, kaip jie skirstomi. Aišku, daug problemų sprendžiama per viešumą, bet, mano nuomone, jie (politikai – aut. past.) nebe taip bijo. Tai labai liūdna“, – savo mintimis dalijosi D.Dundulis.
Jis neslėpė, kad šiandieninėje politikoje ėmė stigti kompetentingų žmonių, o patyrę ekspertai politikos baidosi.
D.Dundulis svarstė, jog tai nulėmė tai, kad į valstybines institucijas žmonės darbinami ne pagal jų sugebėjimus, o turimus ryšius. Verslininkas atviravo, kad į jį anksčiau kreipdavosi įvairūs žmonės, kad juos pačius ar jų pažįstamus įdarbintų parduotuvėse ar suorganizuotų darbo prekybos tinklo administracijoje. Su tokiais pageidavimais, anot „Norfos“ vadovo, ateidavo ir politikai.
„Aš gebėjau atstovėti ir nei vieno žmogaus pagal prašymą nepriėmiau. Puikiai suprantu, kad viešajame sektoriuje tokie dalykai pilnai vyksta. Ten žmonės priimami ne pagal jų kompetencijas, o pagal prašymus, pažįstamus, gimines“, – žodžių į vatą nevyniojo verslininkas ir pridūrė, kad nuo nepriklausomybės atkūrimo šalyje biurokratinis aparatas vis pučiasi.
Sako, kad į tikslą orientuotų žmonių politikoje beveik nereikia
Diskusiją moderavęs žurnalistas Edmundas Jakilaitis D.Dundulio pasiteiravo, ar šis svarstytų atsisakyti verslo ir sukti į politiką. Išgirdęs klausimą pašnekovas ilgai negalvojęs patikino, kad joks politikas jo į komandą nesikviestų bei nurodė viso to priežastį.
„Kalbu ne apie rinkimus, o apie tai ar mane samdytų kaip specialistą politikai viešajame sektoriuje kokioms nors pareigoms. Galiu drąsiai pasakyti, manęs niekas neimtų. Kam reikia žmogaus, kuris rodys į blogybes? Mano charakteris toks, kad aš su tuo tikrai nesitaikstyčiau“, – išrėžė D.Dundulis.
Anot žinomo verslininko, net jeigu jį ir išrinktų, jam kiltų sunkumų sudarant koaliciją. „Jei kalbėtume apie rinkimus, tuomet, galimai, taip. Bet ten balta varna – nebūsi. <...> Man sudaryti koaliciją, kurioje galėčiau ką nors pakeisti, – neįmanoma“, – pridūrė jis.
Jo nuomone, į rezultatą orientuoti žmonės valstybės aparate iš esmės nepageidaujami.
„Nesakau, kad 100 proc. taip yra. Gerų išimčių tikrai būna, bet didžiąja dalimi – tokių žmonių nereikia“, – atvirai kalbėjo D.Dundulis.
