Pirkėjai įvertino „Pigu.lt“ pastangas keistis – išrinko mylimiausia e. parduotuve

„Pastaruosius metus daug dirbome siekdami susigrąžinti klientų pasitikėjimą ir investuodami į pirkėjų patirties gerinimą, aptarnavimo kokybės auginimą. Tad šis pirkėjų įvertinimas mums tikrai svarbus. Džiaugiamės, kad klientai pastebi ir vertina mūsų e. prekybos centre diegiamus pozityvius pokyčius“, – sako „Pigu.lt“ vadovas Dainius Liulys.
Anot jo, tokios pergalės leidžia pasitikrinti, kad įmonė juda teisinga kryptimi. „Šiandien matome sugrįžtančius pirkėjus ir tai – geriausias motyvatorius visai mūsų komandai nuosekliai tęsti įmonės transformaciją, orientuotą į svarbiausius klientų poreikius. Tik būdami geriausi rinkoje galime tikėtis sėkmės, to kasdieniu savo darbu ir siekiame“, – teigia D. Liulys.
Pastaruoju metu e. prekybos centras „Pigu.lt“ žymiai padidino laiku arba greičiau pristatomų užsakymų dalį pirkėjams. Šiuo metu jau daugiau nei 9 iš 10 arba 96 proc. sandėlyje laikomų prekių klientus pasiekia laiku arba sparčiau nei nurodyta apsiperkant. Šis rodiklis per pastaruosius mėnesius pagerėjo beveik 40 procentų.
„Pozityvių rezultatų duoda mūsų pasirinkta strategija – perkelti dėmesį nuo prekių asortimento kiekybės į mūsų siūlomų produktų ir aptarnavimo kokybę. Sustiprinome kokybės kontrolės mechanizmus, tarp jų – daugiau nei 80 procentų sumažinome Kinijos pardavėjų prekių kiekį mūsų pasiūloje. Tai padeda geriau pildyti pažadus, kuriuos duodame savo pirkėjams“, – sako D. Liulys.
Tarp pasiekimų, kuriuos skaičiuoja „Pigu.lt“ komanda – operatyvumas aptarnaujant pirkėjus. E. prekybos centras į klientų užklausas raštu atsako mažiausiai 3 kartus greičiau nei prieš metus. Į klientų skambučius bendrovė atsiliepia bent 2 kartus greičiau nei prieš metus. Klientų pasitenkinimas įmonės kontaktų centro komanda per metus išaugo 25 procentais.
Dar vienas skambus rodiklis – e. prekybos centro klientų pasitenkinimas pasiekė aukščiausią tašką šiais metais. Klientų lojalumo ir pasitenkinimo apklausos NPS (Net Promoter Score) duomenimis, vis daugiau pirkėjų rekomenduotų „Pigu.lt“ paslaugas kitiems. NPS įvertis pasiekė 56 balus – paaugo 28 punktais.
„Artimiausias iššūkis – kuo operatyviau ir geriau aptarnauti mūsų klientus prieššventinio prekybos maratono metu. Dedame visas pastangas, kad kalėdinėmis dovanomis sklandžiai aprūpintume visus savo lankytojus: ir tuos, kurie iš anksto planuoja savo pirkinius, ir tuos, kurie apsiperka paskutinę minutę“, – teigia D. Liulys.
„Pigu.lt“ priklauso didžiausiai Baltijos šalyse e. prekybos bendrovei „PHH Group“. Ji buvo suformuota „Pigu.lt“ susijungus su Suomijos prekybos kompanija „Hobby Hall“. „PHH Group“ valdo e. parduotuvių platformas Suomijoje, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Plačiausią asortimentą rinkoje siūlančioje Marketplace ekosistemoje (e. prekyvietėse) perka daugiau nei 2 milijonai pirkėjų. Sesijų skaičius per metus siekia apie 150 milijonų.