Po audito išvadų – „Ignitis renewables“ reakcija: įgyvendins audito rekomendacijas dėl komercinio jūrinio parko vystymo

Bendrovė perduos „Curonian Nord“ projekte sukurtą turtą, darbus ir įsipareigojimus savo 100 proc. valdomai dukterinei projekto bendrovei „Offshore wind farm 1“, patikslins sutartis, sudarytas su projektinius jūros dugno tyrimus atliekančiais tiekėjais. Taip pat „Ignitis renewables“ atliks jūrinio vėjo parko projekto vidinių ir išorinių veiksnių analizę bei supažindins su jos rezultatais susijusias šalis. Visos rekomendacijos jau pradėtos vykdyti.
Audito rezultatuose atkreipiamas dėmesys, kad projektą iš dalies įgyvendina „Ignitis renewables“, o ne jos 100 proc. valdoma dukterinė bendrovė „Offshore wind farm 1“. Įmonės vertinimu, pasirinktas darbo modelis pradiniame projekto vystymo etape leido darbus atlikti greičiau ir pigiau, nes naujai įkurtai projekto bendrovei finansavimas būtų kainavęs brangiau, be to, būtų reikėję papildomų garantijų paslaugų teikėjams. Įmonės skaičiavimu, toks sprendimas pradiniame projekto vystymo etape leido sutaupyti iki 5 mln. eurų.
Bendrovė pažymi, kad 2025 m. lapkričio 5 d. buvo sudaryta sutartis, pagal kurią visos projekto sutartys, nuosavybės teisės, interesai ir įsipareigojimai iš „Ignitis renewables“ perduodami jos 100 proc. valdomai dukterinei projekto bendrovei „Offshore wind farm 1“. Visi projekte iki dabar atliktų darbų rezultatai šiuo metu jau perduoti projekto bendrovei.
Kitas audito rezultatas nurodo, kad kol „Ignitis renewables“ buvo neišpirkusi partnerio „OW Offshore, S. L.“ akcijų projekto bendrovėje, kaštų ir atsakomybių pasidalijimas tarp projekte dalyvaujančių jungtinės veiklos partnerių nederėjo su numatytomis gauti finansinėmis naudomis (pelno paskirstymu).
Įmonė atkreipia dėmesį, kad šiame projekte pelnas būtų generuojamas tik nuo komercinės veiklos pradžios (t. y., po 2030 m.). Iki šiol projekte joks pelnas nebuvo sugeneruotas, todėl jokio pasidalijimo nebuvo. 2025 m. spalio 13 d. „Ignitis renewables“ perėmus 100 proc. projekto įmonės akcijų, įmonė gaus ir 100 proc. projekto pelno.
Trečiasis audito rezultatas nurodo, kad „Curonian Nord“ projekto vystymo metu jūros dugno projektinių tyrimo darbų skaidymas į 2 etapus sudarė prielaidas neefektyviam 4 mln. eurų panaudojimui iš atliktų 60,3 mln. eurų investicijų.
Bendrovė, pasitelkdama ekspertų, stačiusių tokius pačius projektus kitose valstybėse, patirtį, pasirinko dviejų etapų tyrimų modelį. Toks modelis pasirinktas siekiant suvaldyti rizikas, sumažinti papildomų tyrimų skaičių, ir priimti efektyvius sprendimus dėl projekto pamatų pasirinkimo.
Pirmojo etapo tyrimų metu buvo ištirtos sudėtingiausios projekto vietos – giliausias projekto taškas ir zona, kur uolingi sluoksniai yra arčiausiai jūros dugno paviršiaus. Būtent gylis ir uolėtumas lemia vieno iš brangiausių jūrinio vėjo parko komponentų – jėgainių pamatų pasirinkimą. Atliktų tyrimų informacija yra būtina, norint teisingai pasirinkti pamatų tipą, kuris gali lemti projekto investicijų skirtumą iki 100 mln. eurų.
„Jūrinio vėjo parkų projektai visuomet yra kompleksiški, o „Curonian Nord“ yra pirmą kartą Lietuvoje vykdomas tokio tipo projektas. Todėl ypač svarbu vadovautis geriausiomis tarptautinėmis praktikomis ir nuolat tobulinti savo procesus. Šis valstybės kontrolės atliktas projekto auditas yra naudingas, „Ignitis renewables“ įgyvendins jo rekomendacijas – tą jau pradėjome daryti“, – sako „Ignitis renewables“ vadovas Frank Oomen.
Vykdydama įprastas priežiūros funkcijas, „Ignitis grupės“ stebėtojų taryba šiais metais taip pat atliko nepriklausomą „Curonian Nord“ projekto vystymo vertinimą. Pasitelkus nepriklausomus ekspertus „Wood Mackenzie“, buvo įvertintas projekto įgyvendinimo grafikas, investicijų prielaidos ir rizikos valdymo praktikos, lyginant jas su pasauliniais ir Europos jūrinio vėjo projektais.
Vertinimas parodė, kad nors šiuo metu jūrinio vėjo energetikos rinka susiduria su iššūkiais, „Ignitis renewables“ Lietuvoje vystomas „Curonian Nord“ jūrinio vėjo parko projektas yra vystomas tinkamai, laikantis geriausios sektoriaus praktikos. Projekto komandos įdiegtas kelių projekto įgyvendinimo grafikų scenarijų vertinimas yra pagrįstas ir atitinka sektoriaus praktiką, iki šiol atliktos investicijos yra pagrįstos, jų lygis yra ne didesnis nei palyginamų projektų, o bendrovėje yra įdiegta stipri, rinkos praktiką atitinkanti rizikos valdymo sistema.
Matydama pokyčius rinkoje, 2025 m. vasarį „Ignitis grupė“ savo metinėje ataskaitoje pranešė, kad atsižvelgiant į vėluojantį didelės apimties elektrolizės projektų vystymą visoje Europoje, sumažėjo galimybių užsitikrinti ilgalaikes elektros energijos pardavimo sutartis. Kartu su iššūkiais, susijusiais su jūrinio vėjo elektrinių komponentų tiekimo grandine, gali kilti sunkumų finansuojant projektą.
Todėl gali kilti poreikis atidėti projekto komercinės veiklos pradžią. Šiuo metu „Ignitis renewables“ tęsia projekto paruošiamuosius darbus ir būtinas investicijas, siekiant gauti statybos leidimą 2027 m.
