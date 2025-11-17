Prekybininkai įspėja: kalėdinis pikas prasidėjo anksčiau – kaip neatsidurti eilės gale?

Prekybininkai fiksuoja dviženklį užsakymų augimą dar prieš „Juodojo penktadienio“ savaitę ir perspėja: šiemet delsti pavojinga – dalis populiariausių prekių tiesiog tirpsta greičiau nei įprastai. Tokie signalai anksčiau būdavo fiksuojami tik lapkričio pabaigoje ar gruodžio pradžioje.
„Šiemet kalėdinis pikas ateina bent 1–2 savaitėmis anksčiau. Kurjeriai jau dirba viršvalandžius, paštomatai pildosi greičiau nei pernai, o sandėliai – įkaitę. Tiems, kas laukia Juodojo penktadienio ar Kibernetinio pirmadienio nuolaidų, kad sutaupytų, verta atlikti namų darbus – kainų analizę,“ – rekomenduoja prekybos centro internete „Varle.lt“ įkūrėjas Marius Butauskas.
Kalėdinė karštinė beldžiasi anksčiau
Mylimiausios elektroninės parduotuvės vadovas pastebi, kad šventinės įtampos ženklai jau pasirodė: sandėliuose jau jaučiamos eilės prie „hitų“ prekių zonų, o populiariausi žaislai, ausinės, robotai-siurbliai ir žaidimų konsolės tirpsta keliasdešimčia procentų greičiau nei pernai panašiu metu.
„Pavyzdžiui, PlayStation žaidimų komplektai, vaikų išmanieji laikrodžiai, robotai-siurbliai ir kavos aparatai – tai prekės, kurių atsargos kasmet būna jautriausios, o šiemet paklausa startavo dar anksčiau“, – pasakoja M. Butauskas.
Kurjeriai – ant ribos: siuntų srautas jau šoka 30–40%
Kurjerių įmonės taip pat pripažįsta – darbai įsibėgėja rekordiniu greičiu. Dalis paštomatų jau užsipildo per dieną, tad prekių pristatymo laikas gali pailgėti keliomis dienomis, o piko metu – dar ir ilgiau.
„Matome, kad kalėdinis chaosas prasideda anksčiau. Jei taip tęsis iki pat Kalėdų ir pirkėjai lauks paskutinės savaitės, labai realu, kad vėluojančių siuntų bus daugiau ir kai kas atsidurs eilės gale“, – priduria „Varle.lt“ vadovas.
Kaip išvengti kalėdinės panikos? Specialistų rekomendacijos:
Pirkite dabar – ne rytoj
Šiemet „paskutinės minutės“ taktika gali nepasiteisinti. Jei turite dovanų sąrašą – pradėkite jį vykdyti.
Rinkitės prekes „sandėlyje“
Tai didina šansą sulaukti siuntos greitai. Prekės iš tiekėjų gali turėti kelių dienų–savaitės vėlavimą.
Turėkite alternatyvą paštomatui
Jei paštomatai bus pilni ir yra galimybė – rinkitės kurjerį arba atsiėmimą parduotuvėje.
Neatidėliokite populiariausių kategorijų
Šių prekių rekomenduojama nelaukti:
-žaidimų konsolės ir žaidimai
- vaikų išmanieji laikrodžiai
- planšetiniai kompiuteriai
- kavos aparatai ir robotai-siurbliai
- belaidės ausinės ir kolonėlės
- LEGO ir išmanūs žaislai
„Tai dovanos – hitai: radote gerą kainą ir čiupkite, nes populiariausių prekių kiekis gali būti ribotas“, – pataria prekybininkai.
Pirkite kelias dovanas vienu kartu
Vienas užsakymas – mažiau logistikos trikdžių.
Žmonės labiausiai stresuoja ne dėl kainos, o dėl rizikos nespėti
Prekybininkai pastebi ir pasikeitusią pirkėjų psichologiją:
„Žmonės labiausiai stresuoja ne dėl kainos, o dėl rizikos nespėti. Kai kurie prisimena praėjusių metų patirtį, kai tam tikrų prekių jau gruodžio viduryje nebeliko jokiose parduotuvėse. Todėl šiemet ir matome gerokai daugiau planuojančių iš anksto. Didžiausia baimė šiandien – ne permokėti, o nespėti,“ – atskleidžia M. Butauskas.
Ekspertų prognozė: pikas dar tik ateina
Specialistai prognozuoja, kad tikrasis užsakymų „cunamis“ prasidės per „Juodąjį penktadienį“ ir tęsis iki gruodžio vidurio. Tačiau šiemet, priešingai nei įprastai, didžioji dalis vėluojančių siuntų gali susiformuoti jau lapkričio pabaigoje.
„Žinutė paprasta: šventės bus gražesnės, jei pasirūpinsite dovanomis anksčiau. O mes darome viską, kad siuntos atkeliautų kuo greičiau“, – teigia „Varle.lt“ atstovas.