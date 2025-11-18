Buvęs „Contribee“ vadovas G. Ratkevičius kaltinamas didelės vertės turto vagyste

Kaip teigiama prokuratūros pranešime spaudai, baudžiamosios bylos duomenimis, kaltinamasis G. Ratkevičius, dėl savo užimamų pareigų bendrovėje turėdamas galimybę prisijungti prie rėmimo platformoje integruotos mokėjimo sistemos valdymo skydo bei patekdamas į klientų prijungtąsias paskyras, galimai tyčia pagrobė labai didelės vertės svetimą turtą.
Įtariama, kad G. Ratkevičius nuo 2023 m. balandžio iki lapkričio įvykdė 11 elektroninių mokėjimų ir tokiu būdu pasisavino apie 130 tūkst. eurų, priklausiusių vienam iš platformos klientų. Pasigedus šių pinigų, G. Ratkevičius juos grąžino, pervesdamas sumą į minėtos organizacijos sąskaitą.
Anot teisėsaugos, tyrimo metu surinkti duomenys taip pat leidžia pagrįstai įtarti, kad būdamas atsakingas už bendrovės apskaitos organizavimą, G. Ratkevičius pažeidė Buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatas.
Baudžiamasis kodeksas už aplaidų finansinės apskaitos tvarkymą arba organizavimą numato viešuosius darbus, baudą, laisvės apribojimą, areštą arba laisvės atėmimą iki dvejų metų.
Už labai didelės vertės turto vagystę Baudžiamajame kodekse numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Apie buvusio „Contribee“ vadovo daugiau nei 130 tūkst. eurų pasisavinimą iš platforma besinaudojančios nevyriausybinės paramą Ukrainai renkančios organizacijos „Blue/Yellow“ sąskaitos pernai pirmasis pranešė tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas.
Kaip vėliau nurodė pati organizacija, tam tikros sumos trūkumas sąskaitoje metų pradžioje pastebėtas buvo, tačiau, pasikreipus į „Contribee“, lėšos buvo sugrąžintos, tad organizacija nuostolių nepatyrė.
Visgi apie pasitraukimą pranešė žurnalistikos platformos „Redakcija“ ir „NARA“, tiriamosios žurnalistikos centras „Siena“, turinį apie kriminalus kuriantis žurnalistas Dailius Dargis, Andriaus Tapino vadovaujama „Laisvės TV“ ir tinklalaidė „Pralaužk vieną šaltą“.
Kaip pirmasis skelbė naujienų portalas „Delfi“, įmonės direktorius Adrijus Jakučionis platforma besinaudojančius kūrėjus laišku informavo apie buvusio direktoriaus G. Ratkevičiaus atleidimo aplinkybes. Teigta, kad vienas „Contribee“ akcininkų buvo atleistas iš pareigų, nes su įmone sudarė paskolos sutartį – tai reiškia, kad galimai neteisėtai pasisavino platformos kūrėjų lėšas.
A. Jakučionio teigimu, praeityje „Contribee“ taip pat laiku neteikė finansinių deklaracijų.
Lietuvos kūrėjai į „Contribee“ vis labiau ėmė pereiti 2022 metais, kai Rusijai pradėjus karą Ukrainoje lietuviškos platformos konkurentė amerikiečių „Patreon“ neleido Ukrainos kariams pervesti paramos.
