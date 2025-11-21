„Pigu.lt“ įsibėgėjo išankstinis Juodasis penktadienis

„Jau dabar didžiąją dalį mūsų pasiūlymų sudaro prekės, orientuotos į dovanas artimiesiems, vaikams, sau ir namams – baldai ir namų apyvokos prekės, elektronika, kvepalai ir kosmetika, žaislai. Juodojo penktadienio akcijos metu dėmesys į dovanas ir šventines prekes tik stiprės“, – sako „Pigu.lt“ komunikacijos vadovas Nerijus Mikalajūnas.
Populiariausios prekės išankstinio Juodojo penktadienio akcijos metu tarp pirkėjų buvo išmanieji telefonai, konstruktoriai ir kaladėlės, moteriški kvepalai, televizoriai, ausinės, dulkių siurbliai robotai ir išmanieji laikrodžiai.
Taip pat daug dėmesio sulaukė vyriški kvepalai, dulkių siurbliai-šluotos, nešiojamieji ir planšetiniai kompiuteriai, žaislai žaidimų konsolės, dantų šepetėliai ir kavos aparatai.
„Kaip ir praėjusiais metais, Juodojo penktadienio akcija mūsų e. prekybos centre startuos jau šį pirmadienį, kuomet pirkėjus pradžiuginsime naujais ir dar gausesniais pasiūlymais. Akcijos pikas – penktadienį, lapkričio 28 dieną, ir visą savaitgalį po to, kuomet klientams pasiūlysime papildomų staigmenų“, – teigia N. Mikalajūnas.
Anot jo, e. prekybos centras pasirūpino, kad klientai savo užsakymus gautų ne tik laiku, o dalį jų – ir tą pačią dieną. „Apsipirkusiems iki 11 valandos, pasiūlėme galimybę dar tą pačią dieną atsiimti užsakymą mūsų fizinėje parduotuvėje Vilniuje“, – sako N. Mikalajūnas.
„Pigu.lt“ priklauso didžiausiai Baltijos šalyse e. prekybos bendrovei „PHH Group“. Ji buvo suformuota „Pigu.lt“ susijungus su Suomijos prekybos kompanija „Hobby Hall“. „PHH Group“ valdo e. parduotuvių platformas Suomijoje, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Plačiausią asortimentą rinkoje siūlančioje Marketplace ekosistemoje (e. prekyvietėse) perka daugiau nei 2 milijonai pirkėjų. Sesijų skaičius per metus siekia apie 150 milijonų.