Tarptautinis investavimo brokeris „Freedom24“ įsteigė padalinį Vilniuje

Tarptautinį investavimo brokerį steigti padalinį Lietuvoje paskatino nuosekliai augantis investavimo paslaugomis besinaudojančių klientų skaičius, didėjantis gyventojų susidomėjimas investavimo rinka ir ryškėjantis poreikis dar glaudžiau bendradarbiauti su klientais.
Brokerio būstinė yra įsteigta Kipre. Be Lietuvos sostinės, „Freedom24“ biurai įsikūrę tokiuose Europos didmiesčiuose, kaip Berlynas, Viena, Paryžius, Atėnai, Milanas, Madridas, Amsterdamas, Varšuva ir Sofija.
„Nuo kitų investavimo platformų Europoje mus skiria tai, kad turime savo fizines atstovybes. Šiuo metu esame įkūrę 11 biurų įvairiose šalyse“, – biuro atidarymui skirtame renginyje teigė įmonės regioninė verslo plėtros direktorė Europos šalims Olga Milko.
O.Milko neslepia – biuras Vilniuje šiuo metu matomas kaip strateginis centras įmonės veiklos plėtrai visame Baltijos regione, kuriame Lietuva demonstruoja išskirtinumą.
Lietuvos padalinys veiks kaip finansų maklerio įmonės „Freedom24“ paskirtas priklausomas tarpininkas, teikiantis klientų aptarnavimo paslaugas, ryšių su klientų palaikymą, „Freedom24“ investavimo produktų bei naudojamų įrankių pristatymą rinkai.
2025 m. fiksuotas įspūdingas klientų augimas
Biurui Lietuvoje vadovauti paskirtas ilgametę patirtį bankiniame sektoriuje ir finansų rinkų produktų vystymo srityje sukaupęs M.Varneckas.
„Konkurencinga rinka, investuotojų švietimas ir profesionali pagalba padės žmonėms drąsiau žengti į finansų pasaulį. Siekiame klientams kurti realią pridėtinę vertę – nuo aiškumo dėl investicinių sąskaitų iki ilgalaikių sprendimų, formuojančių tvarią finansinę ateitį“, – sako M.Varneckas.
Jis pabrėžė, kad „Freedom24“ investavo ir investuos į papildomus resursus aptarnauti klientus Lietuvoje jų gimtąja kalba, taip suteikiant reikiamą informaciją aiškiai ir suprantamai, kad ir pradedančiajam būtų lengva pradėti investuoti.
Skaičiuojama, kad per 2025 m. tarptautinis brokeris Lietuvoje, taip pat įtraukiant duomenis iš Latvijos ir Estijos, jau spėjo pritraukti 33 proc. naujų klientų. Tiek mobiliojoje programėlėje, tiek internetinėje svetainėje registruotų klientų skaičius lapkričio viduryje siekė 32,1 tūkst.
„Šis skaičius sparčiai auga ir atspindi bendrą Lietuvos gyventojų susidomėjimą investavimu. Mes esame rinkos atspindys“, – tendencijas apžvelgė M.Varneckas.
Įspūdingą augimą demonstruoja ir metinis klientų portfelis – šis vien 2025 m. paaugo 73 proc.
Tuo metu vidutinės mėnesio prekybos apimtys šiemet siekia 63 mln. Eur. „Freedom24“ biuro Lietuvoje vadovas prisimena, kad praėjusių metų gegužę prisijungiant prie įmonės, klientų lėšų bendra suma nesiekė 30 mln. Eur.
Aiškėja, kad didžiausią susidomėjimą klientai rodo dirbtinio intelekto ir gynybos srityje. Tarp pagrindinių įmonių, kurių akcijomis prekiauja „Freedom24“ klientai, galima išvysti „Tesla“, „NVIDIA Corporation“, „MicroStrategy Incorporated“, „Palantir Technologies“, „Advanced Micro Devices“ ir „Realty Income Corporation“.
Populiariausių biržoje prekiaujamų fondų (ETF) sąraše rikiuojasi VUA.A EU, JEPQ.EU, QDVE.EU, QYLD.EU, TSL3.EU ir QQQ3.EU, atspindintys tiek plačiai diversifikuotų, tiek teminių bei svertinių investicinių strategijų pasirinkimus.
Apie įmonę
„Freedom24“ yra Europos finansų maklerio įmonė, priklausanti NASDAQ biržoje kotiruojamam pasauliniam finansų konglomeratui „Freedom Holding Corp.“ (FRHC). Pastarasis veikia JAV, Europos Sąjungoje (ES) ir Centrinėje Azijoje, kur aptarnauja mažmeninius klientus, prekiaujančius finansinėmis priemonėmis, teikia paslaugas investicinės bankininkystės, investicijų konsultavimo, draudimo, telekomunikacijų ir e-komercijos srityse.
Grynasis FRHC pelnas 2025 finansiniais metais sudaro 84,5 mln. Eur, o pajamos – 2,05 mlrd. Eur. Tuo metu bendras konglomerato klientų turtas šių metų kovo pabaigoje siekė 9,9 mlrd. Eur.
FRHC priklausanti „Freedom24“ jau daugiau nei 10 metų turi Kipro Vertybinių popierių ir biržos komisijos (CYSEC) išduotą licenciją, suteikiančią teisę teikti investicines paslaugas ES.
Lietuvos bankas įtraukė „Freedom24 Lithuania“ į viešąjį priklausomų tarpininkų sąrašą, kuris įgalina „Freedom24“ veikti Lietuvoje per paskirtą vietos tarpininką, tokiu būdu siekiant užtikrinti sklandų ir efektyvų klientų aptarnavimą Lietuvoje.
Vilniaus biure įsikūrusi „Freedom24“ specialistų komanda užtikrins dar greitesnį ir kokybiškesnį klientų aptarnavimą – nuo pagalbos naudojantis investavimo platforma iki asmeninių finansinių konsultacijų ir edukacijų apie siūlomus produktus. Taip pat specialistai prižiūrės ir regionines operacijas Baltijos šalyse, įskaitant atitiktį, klientų aptarnavimą ir verslo plėtrą.
Ateityje „Freedom24“ planuoja plėsti Lietuvoje dirbančią komandą, plėtoti veiklą kitose Baltijos šalyse, įgyvendinti investuotojų švietimo iniciatyvas, skirtas Baltijos šalių klientams ir jų besikeičiančioms reikmėms.
InvesticijosNASDAQBiuras
Rodyti daugiau žymių