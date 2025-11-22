„Ryanair“ atsisakius popierinių įlaipinimo kortelių – Portugalijos žingsnis

Šis pokytis nuo pat pradžių kėlė nerimą dėl vyresnio amžiaus keleivių, kurie gali neturėti išmaniojo telefono arba nemokėti juo naudotis. Keliautojai taip pat klausė, ką daryti, jei telefonas išsikraus, bus pavogtas arba dings interneto ryšys.
Galiausiai, kaip pranešė Euronews, Portugalijos nacionalinė civilinės aviacijos institucija (ANAC) paskelbė gaires dėl naujų taisyklių, kad paaiškintų keleivių teises.
Teigiama, kad išanalizavusi oro linijų svetainėje pateiktą informaciją ir papildomus paaiškinimus, ANAC padarė išvadą, kad „Ryanair“ ketina užtikrinti visas keleivių teises, įskaitant keleivių su negalia, riboto judumo ar neturinčių išmaniojo telefono ar planšetės teises. Taip pat numatoma netaikyti įlaipinimo kortelės išdavimo mokesčio tiems keleiviams, kurie atliko registraciją internetu.
„Ryanair“ negali atsisakyti priimti popierinių įlaipinimo kortelių
Portalas paskelbė, kad institucija informavo „Ryanair“ apie tam tikrus įsipareigojimus, kad nebūtų pažeistos keleivių teisės.
„ANAC nurodo, kad oro bendrovė privalo susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kurie trukdytų Portugalijoje esantiems keleiviams, turintiems patvirtintą skrydžio rezervaciją ir atlikusiems registraciją, patekti į lėktuvą vien dėl to, kad jie neturi skaitmeninės įlaipinimo kortelės“, – rašoma euronews.lt
Be to, pabrėžiama, kad „Ryanair“ taip pat negali taikyti jokių privalomų mokesčių už fizinių (popierinių) įlaipinimo kortelių gavimą ar jų naudojimą.
„Tam tikra prasme tai patvirtina ir pati „Ryanair“ – keleiviai gali paprašyti popierinės įlaipinimo kortelės oro uosto registracijos punktuose nemokamai, jei jie jau yra atlikę registraciją internetu.
Tačiau Portugalijoje keleiviams suteikiamas papildomas saugumo garantas – pabrėžiama, kad jie neprivalo pateikti jokios ypatingos priežasties (pavyzdžiui, pamesto telefono), kad būtų įleisti į lėktuvą be skaitmeninės kortelės“, – pažymima portale.
ANAC pranešime skelbiama, kad jie ir toliau stebės situaciją, vykdydama savo misiją užtikrinti saugą ir oro transporto keleivių teisių laikymąsi.
