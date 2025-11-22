Naujienos iš Baltarusijos: Lietuvos vežėjams parengė specialią tvarką

„Paruoštos instrukcijos, kaip turi važiuot Lietuvos vežėjai, sugriežtintos sąlygos. Mes nebegalėsime vykdyti perkabinimo – tiktai išsikrauti, pasikrauti ir grįžti į Lietuvą. Ir nuo Baltarusijos pasienio, tris kilometrus iki terminalo, bus važiuojama su Baltarusijos palyda“, – nurodė asociacijos vadovas.
Jis patikslino, kad jei krovinys iš Azijos su kitų šalių vežėjais dar neatvažiavęs, tada lietuviams bus leidžiama laukti.
Paklaustas, kokia dabar situacija yra tų vežėjų, kurie sulaikyti Baltarusijoje, E. Mikėnas nurodė, kad pokyčių nėra.
„Tie, kurie stovi – ir stovi, nejuda, nes Baltarusijos pusė tęsia norą susitikti Užsienio reikalų ministerijų lygmenyje ir aptarti esamą situaciją. Matyt jie nori garantijų, kad vėl nebūtų uždaryta siena“, – apibendrino Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ prezidentas.