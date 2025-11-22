VerslasRinkos pulsas

Naujienos iš Baltarusijos: Lietuvos vežėjams parengė specialią tvarką

2025 m. lapkričio 22 d. 16:22
Lrytas.lt
Baltarusijoje įstrigę Lietuvos vežėjai vis dar nejuda. Bet kaip portalui Lrytas nurodė Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidentas Erlandas Mikėnas, iš Baltarusijos pusės buvo suformuotos instrukcijos, kaip dabar turės elgtis Lietuvos vežėjai.
„Paruoštos instrukcijos, kaip turi važiuot Lietuvos vežėjai, sugriežtintos sąlygos. Mes nebegalėsime vykdyti perkabinimo – tiktai išsikrauti, pasikrauti ir grįžti į Lietuvą. Ir nuo Baltarusijos pasienio, tris kilometrus iki terminalo, bus važiuojama su Baltarusijos palyda“, – nurodė asociacijos vadovas.
Jis patikslino, kad jei krovinys iš Azijos su kitų šalių vežėjais dar neatvažiavęs, tada lietuviams bus leidžiama laukti.
Paklaustas, kokia dabar situacija yra tų vežėjų, kurie sulaikyti Baltarusijoje, E. Mikėnas nurodė, kad pokyčių nėra.
„Tie, kurie stovi – ir stovi, nejuda, nes Baltarusijos pusė tęsia norą susitikti Užsienio reikalų ministerijų lygmenyje ir aptarti esamą situaciją. Matyt jie nori garantijų, kad vėl nebūtų uždaryta siena“, – apibendrino Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ prezidentas.
