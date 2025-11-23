D. Dundulis paatviravo, kodėl nevengia viešai atsikirsti politikams: „Tada ministras užtilo“

Praėjusią savaitę vykusiame „Lietuvos verslo forume“ „Norfos“ savininkas neslėpė, kad šiandieną vadovauti prekybos tinklui – nemenkas iššūkis, o itin dinamiškoje prekybos verslo aplinkoje svarbu priimti greitus ir teisingus sprendimus.
„Pagal išsilavinimą aš esu statybininkas inžinierius. Kuriant prekybos verslą, čia labai nemažai yra statybų, remonto. Puikiai žinau, kad jeigu nėra sprendimo – statybos stoja, darbininkai nežino, ką daryti. Kalbant apie parduotuves, jei greitų sprendimų nepriimsi – viskas eis iš eigos, bet į priekį neisi ir liksi 2000 metuose, kai už lango – 2025-ieji“, – pabrėžė ilgametis „Norfos“ vadovas.
D.Dundulis atkreipė dėmesį, kad kai „Norfa“ pradėjo augti, prekybos rinkoje jau buvo gana stiprių žaidėjų, todėl teko ieškoti būdų, kaip išsiskirti iš kitų. Vienu didesnių savo pasiekimų jis laiko sukurtą mėsos tiekimo sistemą nuo gyvulių supirkimo iki mėsos tiekimo į prekystalius.
„Nuo pat pradžių mes norėjome išsiskirti, būti kitokiais. Manau, kad mums pavyko“, – savo mintimis dalijosi prekybininkas.
Viešas kalbėjimas duoda naudos
Dar vienas aspektas, kuo D.Dundulis išsiskyrė iš kitų verslininkų, tai – viešas kalbėjimas.
Kol žurnalistams prie vienų prekybos tinklų vadovų prisibelsti itin sudėtinga, tai D.Dundulis yra ne tik tas, kuris noriai kalba apie verslo ar organizacijos reikalus, bet teikia savo įžvalgas platesnėmis visuomeninėmis bei ekonominėmis temomis.
Be to, pernai žiniasklaidos stebėsenos ir analizės bendrovės „Mediaskopas“ ir integruotos komunikacijos agentūros „INK agency“ inicijuotas Lietuvos įmonių vadovų komunikacijos reitingas parodė, kad ekspertinės komunikacijos lyderiu išliko D.Dundulis.
„Norfos“ vadovas atviravo, kad viešas kalbėjimas iš esmės jam nėra labai malonus dalykas, mat jis – intravertas. Tačiau ilgainiui komunikacija tapo natūralia strategija, duodančia rezultatų.
„Pradėjau kalbėti, nes viešumoje buvo skleidžiama tikrovės neatitinkanti informacija. Ėmiau aiškinti apie procesus, kalbėti visuomenei, kodėl yra taip, o ne kitaip. Kalbu jau beveik 10 metų ir, manau, žmonės apie prekybos verslą žymiai daugiau sužinojo“, – įsitikinęs D.Dundulis.
Verslininkas akcentavo, kad politikai mėgsta švaistytis įvairiais svarstymais, kurie, anot jo, kartais būna iš piršto laužti. Pašnekovas prisiminė atvejį, kai buvęs žemės ūkio ministras Ignas Hofmanas viešai išstojo aiškindamas, kad pieno produktų tiekimo grandinėje „liūto dalį“ uždirba prekybininkai.
„Jis sako: „pieno grupės visą pelną susižeria prekybininkai“. Pasižiūrėjau tada į skaičius, o mūsų dalis – tik 15 proc. ir juos pagarsinau. Tada ministras užtilo“, – priežastį, kodėl jis nevengia įsivelti į viešas diskusijas su politikais, įvardijo D.Dundulis.
Šiuo metu 160 parduotuvių Lietuvoje turinčios „Norfos mažmena“ valdybos pirmininkas ir gamybos bei logistikos bendrovės „Rivona“ generalinis direktorius užtikrino, kad ir toliau laikysis panašios verslo vadybos krypties, o iš aktyvaus verslo trauktis tikrai nesiruošia.
„Jei paimčiau samdomą darbuotoją, o ką man veikti? Aš auginu svogūnus, morkas, bet jau ir dabar užsiauginu per daug, neturiu kam atiduoti“, – juokavo D.Dundulis.
Norfaprekybos tinklasvadovas
