„Iki“ verslo įžvalgų komandos vadovė žino motyvacijos paslaptį: „Svarbiausia – pažinti žmogų“

Būtent verslo įžvalgų komandai jau beveik 3 metus vadovauja Justina Jablonskienė, kuri „Iki“ užaugo nuo generalinio direktoriaus asistentės iki strateginių sprendimų lyderės.
Justinos įsitikinimas paprastas, nors ne visada paprastai įgyvendinamas: norint motyvuoti komandą, pirmiausia reikia atskirai pažinti kiekvieną žmogų, sukuriant abipusį pasitikėjimą.
Būtent žmonių pažinimas ir gebėjimas suvienyti dėl bendro tikslo yra nuolatinis J. Jablonskienės darbo uždavinys – ne tik vadovaujant, bet ir kuriant atmosferą, kurioje kiekvienas gali atsiskleisti.
Nuo asistentės iki vadovės – auginant pasitikėjimą
J. Jablonskienės istorija „Iki“ prasidėjo 2012 metais, kai ji atėjo dirbti generalinio direktoriaus asistente. Dirbdama Justina perprato organizacijos struktūrą, tikslus ir svarbiausius iššūkius, kuriuos tenka spręsti organizacijos vadovams. Kaupdama žinias ir lavindama įgūdžius ji suprato, kad gali nuveikti vis daugiau, išspręsti vis sudėtingesnes problemas, o svarbiausia – išmoko sutelkti profesionalus ir atskleisti geriausias jų savybes.
Po poros metų Justina tapo grupės vadove, vėliau – projektų vadove, atsakinga už IT projektus. Po dvejų metų pertraukos J. Jablonskienė grįžo į organizaciją ir dabar vadovauja verslo įžvalgų komandai – tai, kuri padeda visam verslui priimti teisingus sprendimus, greitai reaguoti į pokyčius ir augti.
„Perėjimas nuo asistentės pozicijos į vadovės nebuvo lengvas. Buvau jauna, neturėjau patirties ir iš pradžių nežinojau, kaip bendrauti su komanda. Bet greitai supratau, kad svarbiausia – tiesiog bendrauti, kalbėtis, atvirai išsakyti lūkesčius ir nuogąstavimus. Kiekviena maža pergalė augino pasitikėjimą savimi ir komandos užmojus“, – prisimena pašnekovė.
Kas labiausiai padėjo augti? Justina atsako be dvejonių – „Iki“ kultūra ir įmonės organizuojami vadovų mokymai. „Esu labai dėkinga, kad įmonė organizuoja daug vertingų mokymų, kurie padeda suprasti, kaip bendrauti su žmonėmis ir ką daryti. Dažnai einu į įvairius vadovų mokymus, o grįžusi bandau pritaikyti tai, ką sužinojau“, – pasakoja verslo įžvalgų komandos vadovė.
Nuolatiniai pokyčiai bei vis nauji iššūkiai išsklaido monotoniją, bet būtent tai J. Jablonskienei ir patinka labiausiai. „Žmonės dažnai pastebi, kad „Iki“ dirbu ilgai, todėl klausia, ar neatsibodo. Atsakau paprastai – neatsibodo. Kodėl turėtų? Juk mano sritis nuolat keičiasi, technologijos tobulėja, atsiranda naujų galimybių ir azarto siekiant padaryti geriau, greičiau, įdomiau“, – tvirtina kartu su komanda auganti lyderė.
Duomenys – svarbu, bet žmonės – svarbiausia
Nors verslo įžvalgų komanda dirba su duomenimis, atlieka analizes ir rengia ataskaitas, J. Jablonskienei svarbiausia visada buvo ir yra žmonės. Ji įsitikinusi: tikroji sėkmė atsiskleidžia gebant suprasti, motyvuoti ir įgalinti kiekvieną komandos narį. Dėl to reikia juos pažinti.
„Mus visus motyvuoja skirtingi dalykai. Stengiuosi duoti tokias užduotis, kurios žmogui tinka. Jei jam patinka komunikuoti ir viešai pasireikšti – vienokias, jei mėgsta analizuoti detales ir atrasti niuansus – kitokias. Jei užduotis neatitiks žmogaus, jis ar ji nebus motyvuoti. Tad reikia gerai pažinti kiekvieną“, – aiškina Justina.
Būtent dėl to jos komandoje labai svarbūs asmeniniai vadovo ir darbuotojo (angl. „1 on 1“) pokalbiai – susitikimai, kuriuose pasakoma tai, kas neretai nutylima bendruose susirinkimuose.
Pasitikėjimą pelno atvirumu
Labiausiai Justina vertina kolegų atvirumą ir sąžiningumą. „Man svarbu, kad darbuotojas atvirai pasakytų, kaip jaučiasi, kas jam patinka ar nepatinka. Todėl asmeniniuose susitikimuose dažnai klausiu, ką jie norėtų pakeisti, kas atima motyvaciją dirbti“, – dėsto vadovė.
Atvirumas – abipusis dalykas. „Svarbiausia – būti su komanda atviram, tuomet ir komanda būna atvira. Aš pati rodau pavyzdį“, – teigia Justina. Dvipusė pagarba ir pasitikėjimas leidžia komandai „susigroti kaip orkestrui“ net ir tada, kai reikia greitai keisti prioritetus ar reaguoti į nenumatytus iššūkius.
Efektyviai įveikti iššūkius leidžia tai, kad sprendimai komandoje priimami kartu. „Mes – komanda, kuri dažnai pasitaria, pasikalba ir ieško, kas geriausia. Yra sprendimų, kuriuos gali priimti tik vadovas, bet yra ir tokių, kuriuos priima specialistas. Visada diskutuojame, išklausome vieni kitų nuomonę ir prieiname prie bendro sprendimo“, – dalijasi pašnekovė.
Mėgsta žaismingumą ir tradicijas
Komandos vadovė su kolegomis kalbasi ne tik apie darbą. Justina įsitikinusi, kad darbe reikia žaismingumo, kuris leidžia atsipalaiduoti nuo įtampos. „Galime tiesiog pažaisti stalo futbolą arba nueiti ledų. Nebūtina visada gyventi tik rūpesčiais“, – sako Justina.
Komandoje puoselėjamos įvairios tradicijos – nuo bendrų susirinkimų iki gimtadienių švenčių ir komandos rudens išvykų. „Beje, per mėnesio susitikimus, kartu su tikslu išsikeliame ir kokį nors iššūkį, nebūtinai susijusį su darbu. Mėgstame smagius komandinius žaidimus. Pavyzdžiui, imamės piešti transporto priemonę, kuri primena mūsų komandą. Kita užduotis – užrašykite po žodį ar du, apibūdinančius tobulą komandos narį“, – šypsosi Justina, prisiminusi kolegų kūrybą.
Panašios iniciatyvos yra puiki priemonė geriau pažinti vieni kitus. O kai pažįsti žmones – lengviau juos motyvuoti ir padėti jiems atsiskleisti.
Kultūra, kuri susieja žmones
Justina „Iki“ dirba jau 13 metų su pertrauka. Tačiau būtent pertrauka jai parodė, kokia svarbi įmonės kultūra. „Kai grįžau po dvejų metų poilsio, pokytis buvo akivaizdus. Organizacija yra labai visapusiška. Žmonės dalijasi idėjomis, palaiko pokyčius ir augina vieni kitus. Dėl to „Iki“ per 13 metų labai pasikeitė. Dėl to čia labai smagu dirbti“, – tvirtina ji.
Profesionalės motyvacija neslopsta – idėjų variklis sukasi visu pajėgumu: „Man patinka vizijos ir tikslai, kuriuos išsikeli, o tada matai, kaip kartu su komanda juos pasieki. Vienas žmogus daug nuveikti negali, bet su komanda galima labai daug“.
Būtent rezultatai ir pasiekti tikslai įkvepia Justiną didžiuotis savo darbu. Šiuo metu „Iki“ verslo įžvalgų komandos vadovė labiausiai didžiuojasi nauju duomenų sandėliu – projektu, kuriame jos komanda buvo tikri čempionai. „Mūsų grupėje esame pirmūnai – pirmieji imamės naujų dalykų. Būti priekyje – labai geras jausmas“, – pripažįsta Justina.
