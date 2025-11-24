„SIRIN Park KLEZ“ toliau auga – apie 70 proc. naujų sandėlių išnuomota

Rugsėjį NT vystytoja „SIRIN Development“ pasiūlė nuomai 16 tūkst. kv. metrų sandėliavimo ir biuro patalų, kurių didžioji dalis jau užimta. Iš viso Kauno LEZ bendrovė jau išvystė apie 80 tūkst. kvadratinių metrų ploto patalpų.
„Verslai žvelgia į ateitį ir ieško modernių pastatų, kurie atitiktų kintančius poreikius. Naujos koncepcijos logistikos parkai tampa patrauklia galimybe – vienoje vietoje galima įrengti sandėlį, biurą, gamybos ar komercines patalpas, o aplink formuojasi aktyvi verslo bendruomenė. Sėkmę taip pat užtikrina strategiškai patogi vieta šalia miesto bei gerai išvystyta Kauno LEZ infrastruktūra“, – teigia Laurynas Kuzavas, „SIRIN Development“ direktorius.
Anot jo, apie pusė Lietuvoje esančių sandėlių yra statyti prieš 20 ir daugiau metų, Latvijoje ir Estijoje šie skaičiai siekia 50 – 60 proc., todėl nauji modernūs ir tarptautinius kokybės standartus atitinkantys pastatai yra patrauklūs ir investicine prasme.
SIRIN PARK KLEZ jau įsikūrė tokie tarptautiniai prekių ženklai kaip „Coca-Cola HBC Lietuva“, „DB Schenker“, „CAT Cargo Logistics“, „Nefab“ ir kiti. Tarp naujųjų nuomininkų – įmonės „BK Grupė“, „Freda“. Planuojama, kad iki 2030 metų „SIRIN Development“ Kauno LEZ išvystys net 130 tūkst. kv. metrų ploto logistikos parką.
Rinkai trūksta efektyvių sprendimų
„Šiuo metu aktyviai vystome logistikos parkus Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, investuojame į Baltijos šalis, nes tikime savo namų rinka. Matome, kad verslai ieško patalpų, lygina ir skaičiuoja, todėl pastatų energinis efektyvumas ir tvarumas tampa lemiančiais sprendimo motyvais – tvarumas padeda mažinti sąnaudas“, – sako L. Kuzavas.
Pasak jo, visi „SIRIN Park KLEZ“ pastatai atitinka A++ energinio efektyvumo klasę ir yra sertifikuoti tarpautiniu BREEAM standartu, kas garantuoja mažesnes eksploatacines išlaidas ir komfortišką darbo aplinką. Ant stogų statomos saulės elektrinės, diegiamos išmanios pastatų valdymo sistemos (BMS) padeda optimizuoti energijos vartojimą ir sumažinti komunalines išlaidas iki 25 procentų.
„SIRIN Development“ planuoja iki 2030 m. padvigubinti savo valdomų pastatų plotą Baltijos šalyse nuo 500 tūkst. iki 1 mln. kv. metrų. Šiuo metu vystomi logistikos parkai Kaune, Vilniuje, Rygoje ir Taline. Bendrovė siūlo du plėtros modelius: „Built-to-Suit“ ir „Built-to-Own“. Vienu atveju – pastatai projektuojami ir statomi pagal verslo poreikius, o po statybų išnuomojami. Kitu atveju verslai turi galimybę įsigyti pastatą savo nuosavybėn, o bendrovė vykdo pastato administravimą.
laisvos prekybos zonaLaisvoji ekonominė zona (LEZ)sandėliai
