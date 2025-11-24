Paskaičiavo, kiek šalyje brango biokuras, elektra ir degalai: kai kurie skaičiai smarkiai išsiskiria

Agentūros duomenimis, didmeninė vidutinė dujų kaina Nyderlandų prekybos taške TTF per savaitę sumažėjo 0,4 proc. ir sudarė 31,3 Eur/MWh. Pasak ekspertų, gamtinių dujų kainų mažėjimą lėmė prognozuojami šiltesni orai Europoje, lemsiantys mažesnę gamtinių dujų paklausą. Pagal gamtinių dujų ateities sandorius, jų kainos artimiausiu laikotarpiu prognozuojamos nepakitusios, kaip ir buvo manoma prieš savaitę. Kainos gali svyruoti 27–30 Eur/MWh ribose.
Inčukalnio dujų saugyklos užpildymas šiuo metu sudaro apie 58,6 proc., Europos saugyklose – apie 79,1 proc.
Lapkričio 17–21 dienomis per Klaipėdos SGD terminalą rinkai patiekta 439,5 GWh gamtinių dujų, į Latviją išsiųsta 107,7 GWh. Lietuvos biodujų gamyklose pagaminta 4,3 GWh dujų.
Aptariamu laikotarpiu gamtinių dujų suvartojimas padidėjo 12,2 proc. – suvartota 265,3 GWh gamtinių dujų.
Vidutinė Brent naftos kaina praėjusią savaitę siekė 63,7 USD/bbl ir buvo 0,3 proc. mažesnė nei ankstesnę savaitę( 63,9 USD/bbl). Agentūros teigimu, naftos kainų sumažėjimą lėmė rinkoms svarstant apie taikos susitarimo tarp Rusijos ir Ukrainos galimybes.
Analizuojant naujausius Brent naftos ateities sandorius, prognozuojama, kad artimiausiais metais jų kainos bus 1–2 USD/bbl mažesnės, nei buvo manoma prieš savaitę. Brent naftos kainos gali svyruoti 60–65 USD/bbl ribose.
Biokuras, degalai ir elektra brango
Nagrinėjamu laikotarpiu šalyje brango degalai. Benzino vidutinės kainos visose lyginamose šalyse padidėjo 0,7–1,8 proc., išskyrus Latviją, kur kaina nepasikeitė. Dyzelino vidutinės kainos visose lyginamose šalyse padidėjo 0,1–2,2 procento, išskyrus Latviją, kur kaina nepasikeitė.
Tarp Baltijos šalių benzinas yra pigiausias Lietuvoje, o dyzelinas – Estijoje. Skirtumas tarp dyzelino ir benzino vidutinių kainų mūsų šalyje padidėjo ir sudaro 0,103 Eur/l.
Taip pat 19 proc. – iki 116,3 Eur/MWh – šoktelėjo didmeninė elektros kaina. Elektros energijos kaina augo dėl šaltesnių orų padidėjusio vartojimo ir sumažėjusių galimybių importuoti pigesnę elektrą iš Skandinavijos, kur taip pat išaugo suvartojimas, o menkesnė vėjo ir hidroelektrinių generacija ribojo pasiūlą.
Elektros energijos vartojimas šalyje lapkričio 17–23 d., palyginti su ankstesne savaite, padidėjo 4,9 proc. – iki 263,9 GWh.
Bendra elektros gamyba Lietuvoje praėjusią savaitę siekė 162,6 GWh, arba 30,3 proc. daugiau, palyginti su ankstesne savaite. Per savaitę šalyje pagaminta apie 62 proc. suvartotos elektros energijos, trūkstama elektra importuota iš Švedijos ir Latvijos.
Vėjo elektrinės per savaitę sugeneravo 109,2 GWh elektros energijos (65,8 proc.), saulės elektrinės – 5,7 GWh elektros (22,4 proc. mažiau), šiluminės elektrinės – 23,1 GWh elektros energijos (0,6 proc. daugiau), o hidroelektrinės – 12,0 GWh (29,1 proc. mažiau).
Tuo metu biokuro kaina nagrinėjamą savaitę Lietuvoje siekė 22,03 Eur/MWh, ji pakilo 0,4 proc. Pernai tuo pačiu metu biokuras Lietuvoje kainavo 20,54 Eur/MWh.