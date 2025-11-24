Trys unikalios koncepcijos erdvės po vienu stogu – pačioje Kauno širdyje

Studija – kūrybos ir eksperimentų širdis
Bravoro Aludarystės kompetencijų centro koordinatorė Audronė Saulėnienė pasakoja, kad idėja sukurti interaktyvią erdvę brandinta net kelerius metus. Pradinis tikslas buvo šioje erdvėje kurti ir vystyti naujus produktus, tačiau siekis būti visiškai atviriems lėmė, kad Studija išsiplėtė į atvirą minibravorą su degustacijų centru ir ekspozicija.
Joje per beveik aštuonerius metus apsilankė virš 40 tūkst. svečių, sukurta arti 200 naujų gėrimų receptūrų ir surengta apie 2 500 degustacijų. Čia lankytojai gali stebėti gamybos procesą iš arti, susipažinti su gėrimų ir maisto derinimo principais, atrasti skirtingus skonius ir aromatus, išgirsti bravoro istoriją ir net nulemti atrinktų gėrimų likimą.
„Degustacijose dalyvaujantys svečiai padeda mums nuspręsti, kurie gėrimai bus gaminami didesniais kiekiais ir pasieks parduotuves, o kurie bus verdami mažesniais kiekiais ir degustuojami tik minibravore, kuriame brandinami riboto leidimo, eksperimentiniai gėrimai“, – atskleidžia ji.
A. Saulėnienė priduria, kad ekskursijas ir degustacijas veda savo amatą mylintys profesionalai, o pati pramoga sulaukia itin didelio susidomėjimo ir yra užsakoma įvairiausioms progoms – nuo įmonių renginių iki asmeninių švenčių.
„Edukacinė programa vyksta kiekvieną darbo dieną bei šeštadieniais, todėl tai puikus pasirinkimas ieškantiems įdomios veiklos ne tik esant progai, bet ir tiesiog norintiems praleisti savaitgalį kitaip. Be to, nuo ketvirtadienio iki šeštadienio į Studiją galima užsukti ir kaip į barą, kur ekrane transliuojamos sporto rungtynės ir Lietuvai svarbiausi momentai“, – sako ji.
Galerija – vieta kultūrai ir išskirtiniams renginiams
Galerija duris atvėrė 2023 m., pasitinkant 170-ąjį bravoro gimtadienį, ir nuo tada tapo tikra miesto kultūros oaze. Čia vyksta koncertai, edukaciniai ir degustaciniai renginiai, teminiai vakarėliai. Išskirtinis interjeras ir panoraminiai langai su vaizdu į Kauną sukuria ypatingą atmosferą, o dėl savo universalumo ši erdvė puikiai tinka skirtingo formato renginiams.
„Atidarę pirmąją edukacinę erdvę – Studiją – sulaukėme didelio susidomėjimo, tačiau bėgant laikui ji tapo per ankšta tiek mūsų, tiek lankytojų poreikiams. Pradėję virimo cecho plėtrą, nusprendėme panaudoti ir erdvę, atsiveriančią virš jo. Šiandien Galerijoje ne tik organizuojame savo renginius, bet ir esame atviri tiems, kurie ieško patalpų asmeninėms ar įmonės šventėms, konferencijoms, mokymams, koncertams ar kitiems kultūriniams renginiams, laidų filmavimams, užsakomiesiems verslo pietums ar vakarienei“, – pasakoja bravoro Aludarystės kompetencijų centro koordinatorė.
Anot jos, prieššventiniu laikotarpiu rasti patalpas dažnai tampa iššūkiu, todėl užsitikrinti vietą savo renginiui svarbu kaip įmanoma iš anksto. „Nespėjusiems to padaryti turime gerų žinių – dar liko keli laisvi savaitgaliai Galerijos rezervacijai iki švenčių ir sausio mėnesį, tad kviečiame nedelsti ir užsitikrinti savo renginio datą jau dabar“, – ragina A. Saulėnienė.
„Panorama Skybar“ – miestas po kojomis
2024-ųjų vasarą atidaryta ant bravoro stogo įsikūrusi terasa „Panorama Skybar“. Tai – jau trečia ir naujausia erdvė, kurioje atsiveria įspūdinga panorama, šiltuoju sezono metu penktadieniais vyksta DJ ir teminiai vakarai, o kitos dienos skirtos atsipalaiduoti klausantis muzikos ir stebint saulėlydį virš Kauno stogų.
„Jau anksčiau pastebėjome, kad nuo bravoro stogo atsiveria nepakartojamas vaizdas į miestą, todėl norėjome juo pasidalinti su kauniečiais ir miesto svečiais. Ši vieta greitai tapo vienu lankomiausių taškų Kaune, nes stogo barų mūsų mieste nėra daug. Be to, čia pirmą kartą Baltijos šalyse vyko visame pasaulyje pripažintas „Corona Cero Sunset Hours“ vakarėlis, subūręs daugiau nei 500 žmonių“, – džiaugiasi A. Saulėnienė.
„Volfas Engelman“ generalinis direktorius Marius Horbačauskas pabrėžia, kad visos trys bravoro erdvės – Studija, Galerija ir „Panorama Skybar“ – turi bendrą tikslą telkti bendruomenę ir kurti patirtis, kurios jungia žmones.
„Mūsų bravoras – tai ne tik vieta, kur gaminami gėrimai. Čia gimsta istorijos, idėjos ir draugystės. Kiekviena erdvė turi savo veidą, bet visų jų esmė – dalijimasis skoniu, emocijomis, atradimais. Siekiame, kad tiek mūsų darbuotojai, tiek lankytojai jaustųsi šios bendruomenės dalimi. Juk be dalijimosi tuo, ką kuriame, visa ši kelionė neturėtų prasmės“, – sako jis.