„Turėjome intensyviausią naktį per visą šitą mėnesį, per lapkritį, nes meteorologinių balionų paleidimai iš Baltarusijos prasidėjo apie penktą valandą vakaro ir tęsėsi 2 val. ryto. Tas skaičius atžymų, kurias fiksavome, kurios turėjo įtakos oro uosto veiklai, yra per 40“, – pirmadienį LRT radijui sakė V.Vitkauskas.
NKVC duomenimis, dėl pastarąją parą fiksuotų incidentų oro erdvėje iš viso buvo atšaukta 13 skrydžių, dar šeši – nukreipti į Kauną. Taip pat daugiau kaip 1 tūkst. keleivių buvo pergabenti iš Kauno į Vilnių ir atvirkščiai, nes keliones tęsė būtent iš Kauno oro uosto.
Šiuo metu policijos ir pasienio pajėgos ieško į Lietuvos teritoriją įskridusių kontrabandinių balionų, kurių jau rasti šeši.
„Iki šio ryto šeši (balionai – ELTA) rasti, bet, aišku, čia dar tikrai ne pabaiga. Pajėgos intensyviai dirba, ieško, bando turbūt ir sulaikyti tuos, kurie jų atvyko pasiimti. Vyksta intensyvus darbas“, – pabrėžė V.Vitkauskas.
Jis taip pat pažymėjo, kad pastarąją parą atžymas fiksavo ir kaimyninė Latvija.
„Šita visa ataka peraugo į platesnį geografinį mastą – mūsų kaimynai latviai taip pat irgi sulaukė, mūsų žiniomis, per 30 atžymų savo radaruose“, – sakė NKVC vadovas.
Kaip skelbta, pastarąją parą Lietuvos oro erdvėje fiksavus link Vilniaus oro uosto judančias atžymas, pastarasis buvo uždarytas du kartus.
Anot Vilniaus oro uosto, beveik pusšeštos valandos buvo sustabdyta sekmadienį 18.55 val., atnaujinta – 0.25 val. bei pirmadienio naktį – nuo 1.40 val iki 3.25 val.
Sprendimą stabdyti skrydžius lėmė navigacinėje sistemoje fiksuotos atžymos, kurios būdingos balionams, judančios Vilniaus oro uosto kryptimi.
Vilniaus oro uostas informavo, kad pirmadienį, dienos eigoje, gali būti fiksuojami pavieniai skrydžių vėlavimai dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos.
ELTA primena, kad tai – vienas iš daugelio atvejų, kai dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsmės sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla.
Reaguodama į šiuos incidentus, Lietuvos Vyriausybė spalio pabaigoje nusprendė uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktai su Baltarusija, jų veikla atnaujinta vidurnaktį iš trečiadienio į ketvirtadienį.
Lietuvos oro uostai (LTOU) pranešė, kad kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, prašydami pradėti ikiteisminį tyrimą dėl iš Baltarusijos teritorijos paleistų kontrabandinių balionų, kurie, LTOU teigimu, kelia pavojų valstybės nacionaliniam saugumui.