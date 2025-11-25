VerslasRinkos pulsas

Daugiau nei 30 metų veikusi transporto įmonė atleidžia beveik visus darbuotojus

2025 m. lapkričio 25 d. 14:39
1993 metais veiklą pradėjusi tarptautinių krovinių vežimo kompanija „Rokauta“ atleidžia beveik visus įmonės darbuotojus. Apie tai jie jau informavo Užimtumo tarnybą (UŽT).
Daugiau nuotraukų (3)
Internetinėje įmonės svetainėje skelbiama, kad „Rokauta“ vykdė krovinių pervežimus šiomis kryptimis: Vokietijoje, Belgijoje, Nyderlanduose, Ispanijoje, Prancūzijoje, Latvijoje, Čekijoje, Italijoje, Suomijoje.
Kaip naujienų portalui Lrytas nurodė UŽT atstovė Milda Jankauskienė, jie jau gavo iš Rokiškyje veikiančios įmonės informaciją apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą. Iš 46 darbuotojų įspėjimus gavo 43. Daugiausiai – vairuotojai-ekspeditoriai (30) ir transporto vadybininkai (5).
Numatoma atleisti LR Darbo kodekso 63 str. nurodytomis sąlygomis nuo 2025 m. gruodžio 1 d. iki gruodžio 31 d.
Atleidimo priežastis: LR Darbo kodekso 57 ir 54 str. – stabdomos krovinių pervežimo ir vairuotojų rengimo mokyklos veiklos.
Portale rekzivitai.vz.lt nurodoma, kad praėjusiais metais bendrovės pardavimo pajamos siekė 3 996 927 Eur, grynasis pelnas – 49 434 Eur. Vidutinis mokamas atlyginimas įmonėje siekė 1 632 Eur (su mokesčiais).
darbuotojų atleidimaskroviniaigabenimas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.