Daugiau nei 30 metų veikusi transporto įmonė atleidžia beveik visus darbuotojus

Internetinėje įmonės svetainėje skelbiama, kad „Rokauta“ vykdė krovinių pervežimus šiomis kryptimis: Vokietijoje, Belgijoje, Nyderlanduose, Ispanijoje, Prancūzijoje, Latvijoje, Čekijoje, Italijoje, Suomijoje.
Kaip naujienų portalui Lrytas nurodė UŽT atstovė Milda Jankauskienė, jie jau gavo iš Rokiškyje veikiančios įmonės informaciją apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą. Iš 46 darbuotojų įspėjimus gavo 43. Daugiausiai – vairuotojai-ekspeditoriai (30) ir transporto vadybininkai (5).
Numatoma atleisti LR Darbo kodekso 63 str. nurodytomis sąlygomis nuo 2025 m. gruodžio 1 d. iki gruodžio 31 d.
Atleidimo priežastis: LR Darbo kodekso 57 ir 54 str. – stabdomos krovinių pervežimo ir vairuotojų rengimo mokyklos veiklos.
Portale rekzivitai.vz.lt nurodoma, kad praėjusiais metais bendrovės pardavimo pajamos siekė 3 996 927 Eur, grynasis pelnas – 49 434 Eur. Vidutinis mokamas atlyginimas įmonėje siekė 1 632 Eur (su mokesčiais).
