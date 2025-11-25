Dublino oro uoste siautėjęs pusplikis lietuvis sulaukė bausmės

Teigiama, kad 29 metų L. Kaunietis teisme pripažino kaltę dėl trijų turto sugadinimo epizodų ir viešosios tvarkos pažeidimo 2025 m. kovo 17 d. 1-ajame Dublino oro uosto terminale.
Jis taip pat pripažino kaltę dėl dar vieno kaltinimo – grasinančio, įžeidžiančio ar užgaulaus elgesio, kuriuo siekta sukelti viešosios tvarkos pažeidimą.
„Garda Peter Mullins teisme nurodė, kad Kaunietis 7 val. ryto buvo prie „Ryanair“ vartų, ketindamas skristi į Lietuvą, tačiau vartai jau buvo uždaryti ir skrydis praleistas.
Kovo 17 dieną į skrydį pavėlavęs keleivis oro uoste sukėlė tikrą sceną ir pradėjo siautėti: ėmė svaidyti ir daužyti esantį inventorių. Kaip įraše nurodoma, šis veikėjas yra 29 metų Lukas Kaunietis. Į kurį skrydį jis pavėlavo, neskelbiama.
Kaunietis, neturintis deklaruotos gyvenamosios vietos Airijoje, atidarė ir ėmė knaisiotis kompiuteryje bei kituose vartų darbuotojų daiktuose“, – rašoma irishnews.lt.
Be to, skelbiama, kad netoliese sėdėjo apie 20 žmonių, tarp jų – vaikai, o maždaug po 10 minučių prie jo priėjo oro uosto darbuotojai.
„Kaunietis pakėlė kompiuterį virš galvos ir trenkė juo į žemę. Jis taip pat nuo stalų prie netoliese esančio baro paėmė stiklines ir daužė jas į grindis, pakėlė metalinį užtvarų stovą ir sviedė jį žemėn. Kaunietis toliau daužė kompiuterius ir bagažo matavimo įrangą. Jis nurideno vieną statinę koridoriumi, paėmė kitą ir laikė ją virš galvos. Teismui nurodyta, kad įvykio metu žmonės paliko vietą.
Darbuotojams pavyko jį nuraminti, o sulaikytas elgėsi bendradarbiaujančiai. Teismui buvo parodytos vaizdo kamerų nuotraukos“, – rašo Airijos naujienų portalas.
Žala padaryta oro uostui ir „Ryanair“ priklausančiam turtui.
Kaunietis iki šiol neturėjo teistumo, dirbo statybose Belfaste ir, pasak gynėjo, gailisi savo poelgio bei ketina grįžti į Lietuvą po paleidimo. Teisėjas pabrėžė, kad kaltinamasis „prarado savitvardą“ ir sukėlė didelių nepatogumų.
Jis taip pat pažymėjo, kad Kaunietis „nori grįžti namo“, ir skyrė vienų metų laisvės atėmimo bausmę, ją skaičiuojant nuo šių metų kovo 17-osios.
Anksčiau internete išplatintame vaizdo įraše matyti, kaip apsvaigęs L.Kaunietis be marškinėlių blaškosi po terminalą, apverčia stalus ir kėdes. Jo netrikdė ir tai, kad vaikiną stebėjo keleiviai, jis buvo filmuojamas. Vienu metu jis netgi įtempė raumenis ir taip bandė dar labiau pasirodyti. Į tai oro linijos „Ryanair“ sureagavo itin griežtai. Nurodoma, kad vaikinui uždrausta 10 metų lankytis oro uoste.
Dar daugiau, oro linijos sieks sugriežtinti oro uostų alkoholio vartojimo politiką, numatant dviejų alkoholinių gėrimų ribą, kad būtų pažabotas nedrausmingas elgesys, keliantis pavojų keleiviams ir oro uosto turtui.
L. Kaunietį sulaikė oro uosto policija. Chuliganas kovo 19 d. pasirodė Dublino apygardos teisme, kur jam buvo pateikti kaltinimai dėl padarytos žalos, nes, kaip įtariama, jis suniokojo stalus, kėdes, įlaipinimo į skrydį kompiuterinę sistemą ir „Ryanair“ bagažo matavimo stendą.
