Į nelegalius lošėjus Lietuvoje dairosi ir Rusijos specialiųjų tarnybų akys

Tyrimai ir ekspertai teigia, kad nelegalių nuotolinių lošimų apimtis Lietuvoje siekia apie 30 proc. legalios lošimų rinkos dydžio, o tai reiškia, kad nelegaliuose lošimuose aktyviai dalyvauja mažiausiai kelios dešimtys tūkstančių Lietuvos piliečių.
Nelegalių lošimų organizatoriai gauna prieigą prie asmeninių ir finansinių Lietuvos piliečių duomenų – asmenų, kurie vartoja nelegalias paslaugas, todėl yra pažeidžiami.
Ukrainos patirtis nurodo, jog taikoma labai paprasta schema: nelegalių lošimų rengėjai verbuoja prasilošusius žmones, kuriems vėl leidžia palošti arba net laimėti, o mainais reikalauja pasidomėti dominančiais objektais, žmonėmis ar įvykiais.
Tad labai tikėtina, kad ir lietuvių verbavimas per rusiškos kilmės nelegalius lošimų organizatorius yra jau vykstantis procesas, tačiau institucijų atstovai arba nieko apie tai nežino, arba nenori atskleisti turimos informacijos.
Nurodė pavojingiausius akcentus
Ukrainos karo metu sukaupta patirtis atskleidė, kaip nelegalių lošimų operacijos dera prie „karšto“ ir hibridinio karo priemonių rinkinio.
Ukrainiečiai ne kartą yra skelbę, kad nelegalius lošimus rusai išnaudoja verbuoti asmenis kenkėjiškai veiklai ir kitoms ardomosioms operacijoms, nukreiptoms prieš Ukrainos valstybę.
Nelegalūs operatoriai generuoja didelius, sunkiai atsekamus pinigų srautus (įskaitant kriptovaliutų srautus ir P2P pervedimus), kurie gali būti plaunami arba nukreipiami agresorės valstybės veikėjams arba įgaliotinėms grupėms.
Todėl saugumo tarnybos pasikartojančius, neskaidrius tarpvalstybinius srautus, susijusius su lošimų subjektais, traktuoja kaip potencialias priešiškos veiklos finansavimo linijas.
Lošimų platformos renka išsamius duomenų rinkinius (identifikatorius, operacijų istoriją, įrenginių ar naršyklių pirštų atspaudus, geolokacijos modelius, socialinius kontaktus).
Šie duomenų rinkiniai, sujungti ir parduodami arba prieinami priešiškų veikėjų, teikia tikslinę informaciją apie įtaką, verbavimą ar kinetinį taikymą. Saugumo analitikai kaip pagrindinį rodiklį žymi modelius, rodančius prieigą prie vartotojų duomenų per su užsieniu susijusią infrastruktūrą.
Finansinė neviltis, lošimų skolos ir neteisėti mokėjimai sukuria pažeidžiamumą. Rusijos žvalgyba istoriškai naudoja kompromatą ir šantažą agentams verbuoti arba daryti prievartą.
Saugumo tarnybos lošimų aukas, turinčias didelių skolų arba naudojusias šešėlinių mokėjimų sistemas, laiko didesnės rizikos išnaudojimo taikiniais. Tai atitinka gerai dokumentuotą Rusijos praktiką naudoti kompromatą slaptam verbavimui.
Lošimų bendrovės gali maskuoti kitą veiklą – fiktyvias įmones, mokėjimų apdorojimą, fiktyvių subjektų tinklus.
Jos suteikia priedangą lėšų judėjimui, komunikacijai ir netikrų tapatybių kūrimui ar įdarbinimui, kurie palengvina tarpvalstybines operacijas. Teisėsauga ir žvalgyba neįprastas įmonių struktūras ir pakartotinius fiktyvius pervedimus laiko pavojaus signalais.
Su nelegaliais operatoriais susiję kenkėjiški veikėjai gali bendrai talpinti kenkėjiškas programas, sukčiavimo puslapius ar tiekimo grandinės elementus, kuriuos galima panaudoti kibernetinėms operacijoms.
Be to, maršrutizavimas per priešiškas jurisdikcijas padidina riziką, kad srautas ar duomenys bus perimti. NATO ir ES vertinimuose toks civilinės infrastruktūros išnaudojimas priskiriamas hibridinei taktikai.
Agresyvi rinkodara ir socialiniai kanalai („Telegram“, partnerių tinklai) skleidžia dezinformaciją, naudojasi pažeidžiamomis bendruomenėmis ir gali būti panaudoti naratyvams skleisti, verbuoti ar koordinuoti trikdančius veiksmus dideliu mastu.
Saugumo planuotojai tai laiko nebrangiu būdu sustiprinti kitas hibridines priemones.
Leidinys „The Kyiv Independent“ paskelbė, kad buvo sulaikytas Ukrainos internetinio kazino „Pin-Up“ direktorius. Tyrimo metu nustatyta, kad tikrieji savininkai buvo Rusijos piliečiai. Bendrovė rinko asmens duomenis, įskaitant vartotojų buvimo vietą, pranešimus apie Ukrainos kariškius.
Be to, sulaikytas direktorius tariamai finansavo organizaciją, remiančią Rusijos veteranus. Ir ši istorija – tik viena iš daugelio.
Nelegalams smogė vienu metu
Siekdamos pažaboti šalies azartinių lošimų juodąją rinką, kuri, pasak pareigūnų, ir toliau pasiglemžia dešimtis milijonų eurų neapmokestintų pajamų ir kelia grėsmę valstybės saugumui, Ukrainos valdžios institucijos neseniai užblokavo dar 133 nelegalius internetinius kazino ir ėmėsi kitų priemonių
Koordinuotoje operacijoje dalyvavo Ukrainos saugumo tarnyba, Valstybinė specialiųjų ryšių ir informacijos apsaugos tarnyba („Deržspeczviazok“), Nacionalinė elektroninių ryšių valstybinio reguliavimo komisija (NCEC) ir Ukrainos azartinių lošimų operatorių asociacija (AUGO).
Remiantis AUGO pranešimu, šios priemonės įgyvendintos pagal tarnybos „Deržspeczviazok“ priimtą direktyvą. Joje interneto paslaugų teikėjams ir pramonės asociacijoms buvo nurodyta blokuoti konkrečius IP adresus ir svetaines, kuriose vykdoma neteisėta lošimų veikla.
Asociacijos skaičiavimais, šie veiksmai sutrikdė šešėlinio sektoriaus, kurio neteisėta ketvirčio apyvarta siekia nuo 3 mlrd. iki 5 mlrd. Ukrainos grivnų (72–120 mln. JAV dolerių) veiklą.
Operacijos metu ne tik užblokuota prieiga prie svetainių, bet ir įšaldytos susijusios tarpusavio operacijos, užblokuoti šias platformas aptarnavę nelicencijuoti finansinių operacijų apdorojimo kanalai.
Aptiko sąsajų su Rusija
AUGO prezidentas Oleksandras Kohutas palygino šią kampaniją su šachmatais.
„Šachmatų terminais tariant – baltieji atliko pirmąjį ėjimą, o juodieji jau praranda figūras lentoje. Ne, mes dar ne didmeistriai. Tačiau tai bus lemiama šachmatų partija, ir esame įsitikinę, kad nelegalūs žaidėjai galiausiai neturės kito pasirinkimo, kaip tik pasitraukti iš žaidimo“, – Ukrainos žiniasklaidai kalbėjo O.Kohutas.
Daugelis užblokuotų svetainių, pasak valdžios institucijų, turi sąsajų su Rusija ir kelia grėsmę ne tik Ukrainos ekonomikai, bet ir pavieniams lošėjams dėl galimo sukčiavimo ir asmens duomenų pažeidimų.
O. Kohutas pabrėžė, kad tokie nelegalūs operatoriai tiesiogiai kenkia teisėtai veikiančiam verslui ir valstybės pajamoms.
Tai buvo pirmas kartas, kai Ukrainos saugumo agentūros ir ryšių reguliavimo institucijos oficialiai suvienijo jėgas su AUGO vykdydami tokio masto kampaniją. Vos prieš kelis mėnesius įkurta AUGO pateikė techninę ekspertizę ir analitinę pagalbą, siekdama padėti nustatyti ir išardyti už nelegalios veiklos stovinčius tinklus.
Grupė planuoja gilinti bendradarbiavimą su nacionalinėmis reguliavimo institucijomis, įskaitant Skaitmeninės transformacijos ministeriją ir naująją agentūrą „PlayCity“, kad būtų galima greičiau aptikti ir pašalinti nelegalias lošimų svetaines.
Paskelbė aiškią kryptį
Pagal naujausius teisės aktų pakeitimus, Ukrainos azartinių lošimų politika perėjo Skaitmeninės transformacijos ministerijos žinion, kuri prioritetu laiko internetinės rinkos išvalymą.
Kovo mėnesį vyriausybė pritarė agentūros „PlayCity“ steigimui, kuri balandį oficialiai perėmė buvusios Azartinių lošimų ir loterijų reguliavimo komisijos (KRAIL) funkcijas.
Iki birželio pabaigos „PlayCity“, remiama AUGO, jau buvo pateikusi NCEC sąrašą su prašymu užblokuoti 824 nelegalias svetaines. Asociacijos vertinimu, iki pusės visos azartinių lošimų veiklos Ukrainoje vis dar vyksta nelegaliai.
Skaitmeninės transformacijos ministerija skaičiuoja, kad dėl to valstybės iždas kasmet praranda apie 10 mlrd. grivinų (240 mln. JAV dolerių).
Tuo tarpu Ukrainos licencijuotas azartinių lošimų sektorius pernai sumokėjo daugiau nei 17 mlrd. grivinų (410 mln. JAV dolerių) mokesčių.
Nežino arba žiniomis nesidalina
Ar tokie pavojai galimi Lietuvoje, kur nelegaliems lošimams taip pat tenka didelė rinkos dalis?
Valstybės saugumo departamento (VSD) Strateginės komunikacijos padalinio specialistai pareiškė neturintys galimybės viešai dalintis kontržvalgybine informacija.
„Apie Rusijos žvalgybos ir saugumo tarnybų priešišką veikimą informacijos rasite Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimuose, kurie pasiekiami VSD interneto tinklapyje“, – rašome departamento asakyme.
Jame priduriama, kad nelegalūs lošimai ir jų užkardymas priklauso Lošimų priežiūros tarnybos bei teisėsaugos tarnybų kompetencijai.
Ministrės pirmininkės Vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Vidmantas Kaladinskas pranešė neturintis informacijos apie tokios veiklos apraiškas, nukreiptas į nelegalius lošėjus Lietuvoje.
„Su nelegaliais lošimais reikia kovoti kiek įmanoma aktyviau, kaip su bet kuria kita nelegalia veikla, nes tai yra nusikalstama veika, dėl kurios nukenčia valstybė ir patys lošiantieji“, – pareiškė V.Kaladinskas.
Jis pripažino detalesnių duomenų arba komentarų šiuo metu pateikti negalintis.
