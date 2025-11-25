Inžinerinių paslaugų eksportas augs – „TEC Consulting“ steigia įmonę Estijoje

Inžinieriams iš Lietuvos itin daug galimybių suteiks Estijos nepriklausomo elektros ir dujų tinklų operatorius „Elering“ elektros tinklų balansavimo paslaugos konkursas, sukuriantis 500 milijonų eurų vertės šių paslaugų rinką Estijoje. Balansavimo paslauga tapo itin aktuali Estijos elektros tinklą sinchronizavus su kontinentinės Europos elektros tinklu.
„Baltijos valstybių atsijungimas nuo BRELL elektros energijos žiedo ir sinchronizacija su Vakarų Europa atveria naujų galimybių mūsų regiono inžinerinėms įmonėms. Lietuvos inžinieriai yra patyrę, turi žinių ir įgūdžių, todėl gali tiesiogiai prisidėti prie Estijos energetinės nepriklausomybės stiprinimo.
Yra prognozių, kad sinchronizacijos projektai sukurs apie 500 mln. eurų vertės rinką Estijoje, taigi steigiame lokalią įmonę, kuri taps atspirties tašku tolesniam augimui“, – teigia „TEC Consulting“ direktorius Giedrius Andrulionis.
Pasak jo, savo veiklą Estijoje įmonė pradeda nuo projektų valdymo, paleidimo ir derinimo paslaugų. Augant rinkos poreikiams planuojama plėsti veiklą, specializuotis aukštos įtampos (110–330 kV) elektros linijų projektavimo, bandymų ir relinių apsaugų derinimo srityse.
Vadovas įsitikinęs, kad veikla Estijoje padės įmonei žengti ir į kitas regiono šalis. TEC įmonių grupė siekia būti Baltijos regiono inžinerijos kompetencijos centru, jungiančiu pažangius technologinius sprendimus, tvarumą ir aukščiausius kokybės bei saugos standartus.
Pirmieji projektai Estijoje jau startavo
Nuo 2023 metų „TEC Consulting“ jau vykdo kelis reikšmingus projektus Estijoje. Vienas iš jų – „Estonian Cell“ gamyklos galimybių studija dujinių generatorių įrengimui, kas garantuotų nepriklausomą elektros energijos šaltinį. Taip pat šiuo metu rengiama „Viru Elektrivõrgud OÜ“ biokuro katilinės statybos studija, vykdomi paleidimo-derinimo darbai „Enefit Industry“ statomoje „Enefit 280–2“ skalūnų alyvos gamykloje.
„Skirtingai nei Lietuva, kuri tinklų stabilizavimui pasirinko elektros energijos kaupimo parkus, Estija nusprendė įrengti decentralizuotą didelės galios dujas deginančių vidaus degimo variklių su elektros generatoriais tinklą. Visa tai suteikia mūsų įmonėms daug įvairovės konsultuoti verslus energijos, technologijų ir tvarumo klausimais“, – teigia G. Andrulionis.
Anot jo, šiuo metu vyksta tokių projektų įrengimo galimybių vertinimas, priešprojektinių sprendimų, investicinių planų rengimas, tačiau vertinama ir perspektyva. Ateityje reikės šiuos projektus įgyvendinti bei eksploatuoti, o tai sukuria galimybę auginti aukštos pridėtinės vertės paslaugų eksportą ir didinti viso regiono energinį saugumą.
„TEC Consulting“ patirtis apima visą energinių įrenginių gyvavimo ciklą – nuo projektavimo ir konsultacijų iki paleidimo bei derinimo. Tarp žymiausių projektų – Kauno ir Vilniaus kogeneracinių jėgainių paleidimas, Visagino energijos biokuro kogeneracinė jėgainė, „Nordic Sugar“ Kėdainių cukraus fabriko katilinė rekonstrukcija, „Agroconcerno“ kviečių giluminio perdirbimo fabriko techninės-inžinerinės konsultacijos.
TEC yra viena iš didžiausių Lietuvos inžinerijos grupių, jungianti tris skirtingos specializacijos. Grupei priklausančios bendrovės įgyvendina transporto infrastruktūros, pramonės ir energetikos projektus.
Įmonių grupėje dirba daugiau kaip 160 inžinierių, kurie įgyvendino per 1000 skirtingų projektų 18 pasaulio valstybių. Apie 45 proc. grupės pajamų sudaro sudaro užsakymai iš užsienio valstybių, planuojama, kad 2025 metais TEC įmonių grupės pajamos sieks 13,2 mln. eurų.