VerslasRinkos pulsas

JUDU įspėja apie sukčių platinamas melagingas SMS žinutes

2025 m. lapkričio 25 d. 20:37
Vilniaus savivaldybės įstaiga JUDU įspėja apie pastaruoju metu fiksuojamus sukčiavimo atvejus, kai gyventojams siunčiamos SMS žinutės apie galimai nesumokėtą baudą ir raginama paspausti pateiktą nuorodą.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip teigiama JUDU pranešime, įstaiga nesiunčia SMS žinučių su nuorodomis į mokėjimo puslapius, o mokėjimai atliekami tik per oficialią svetainę.
„Atkreipiame dėmesį, kad JUDU neišrašo baudų: nesumokėjus už parkavimą reikia apmokėti vietinę rinkliavą, o viešajame transporte neįsigijus bilieto laiku, kontrolieriai pasiūlo vietoje įsigyti kontrolės bilietą“, – rašoma pranešime.
Gyventojai, gavę įtartiną žinutę, raginami neatidaryti sukčių atsiųstų nuorodų ir nepateikinėti savo duomenų. Gavus tokią žinutę, prašoma įstaigą informuoti Nacionalinį kibernetinio saugumo centrą (NKSC).
JUDU yra atsakinga už viešojo transporto, automobilio stovėjimo paslaugų ir Vilniaus eismo organizavimą.
Vilniaus miesto savivaldybėsukčiavimasSMS žinutės

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.