Užlūdo pirkėjų minia
Po savaitgalį Kauno Rotušės aikštėje vykusios apgulties, čia jau daug ramiau.
„Atsikvėpti galėjome tik po darbo, t. y. naktį – juokiasi eglutės įžiebimo šventę prisiminę „Laimės spurgytėmis“ prekiaujantys jauni pardavėjai.
Ant jų prekystalio – karštos spurgytės. „Kiek parduodam – net neskaičiuojam, iškepame ne vieną tešlos kibirą“, – priduria jas ruošianti Emilija.
Smaližiai už mažesnį šių kepinių indelį šiemet moka 5 Eur, didesnį – 8 Eur. Jei spurgytes norėtume pagardinti „Nutella“, šokoladu ar karamele – teks papildomai iš piniginės ištraukti dar 2 Eur.
Kaimyniniame kupole besidarbuojantis „Begalybė saldumo“ pardavėjas Lukas Mikalauskas rikiuoja meduolius, suka cukraus vatą, kepa karštus vafliukus. Meduolių kainos čia varijuoja nuo 4–7 Eur., karštas vaflis – 5 Eur.
„Kainų šiemet nekėlėme. Kauno kalėdinėje mugėje dirbame ne pirmi metai, žmonės jau mus žino, todėl kainas gerai atsimena“, – tvirtina Lukas.
Savaitgalį čia plūdo minios žmonių, jie, anot pardavėjo, pirko net nebandydami derėtis.
„Tikimės geros prekybos. Žmonės iš pradžių perka nesiderėdami. Vienu kitu euru kainas nuleisti prašo tik prekybos pabaigoje, kai jau sako, kad iš mūsų pirko ir nori nuolaidos“, – kalėdinės prekybos peripetijomis dalijasi L.Mikalauskas.
Vilniuje šiemet neprekiaus
Meduoliais kvepiančiame „Vilniaus meduolių“ kupole prekiaujanti Aurelija sako, kad šiemet prekiaus tik Kaune – Vilniaus mugėje nesilankys. Sako, kad ir kauniečiai perka gana dosniai, o už didesnį meduolinį kepinį nepagaili 30 Eur. Aurelija iškart ranka pamoja į meduolinius namelius – jų per savaitgalį pardavė bent kelis. „Žmonės nelabai derasi, nes vertina kokybę“, – priduria ji.
Šiemet prekiauti tik Kaune apsisprendė ir „Laimutės skanumėliai“ – į Vilniaus kalėdinę mugę savo saldainių neveš.
Praėjusiais metais, dėl Rotušės aikštės rekonstrukcijos, kalėdinė Kauno eglutė buvo įžiebta Vienybės aikštėje. Tačiau Brigita džiaugiasi, kad šventinis šurmulys vėl grįžo į miesto širdį.
„Šie metai tikrai geresni nei pernykščiai, nes čia ateina daugiau žmonių, – palygina preikeivė ir priduria, kad žmonės ateina apžiūrėti ne tik eglės, bet ir atnaujintos aikštės. – Automatiškai sulauksime ir daugiau klientų.“
Užsukusiems smaližiams – rinktis tikrai yra iš ko. Jonavoje gaminamų saldainių kainos varijuoja nuo 1 iki 20 Eur.
„Didžiuosius saldainius perka dovanoms, siunčia į užsienį, savaitgalį juos išpirko, dabar gamina naujus ir turėsime papildymą. <...> Mes kalėdinėse mugėse prekiaujame jau 15 metų, turime savus klientus. Turime ir tautinio paveldo sertifikatą, žmonės vertina kokybę, dėl to nelabai derasi pirkdami“, – pabrėžia Brigita.
Panašios nuomonės laikosi ir karštus gėrimus gretimame kupole ruošianti pardavėja Leda. „Čia ne ta vieta, kur gali daug pritaupyti, žmonės ateina švęsti. Žinoma, jie žiūri į kainas, jas lygina su ankstesniais metais, kalba apie kainas, bet tai jų nestabdo nuo pirkimo“, – pastebi ji.
Kai kurių gėrimų net pritrūko
„The mood“ kupole besisukančiai Daliai Valionienei eglutės įžiebimo šventė įsimins ilgam. Ji Kalėdų mugėje prekiauja pirmą kartą, o praėjusį savaitgalį dirbo trise ir vos spėjo suktis.
Kadangi spaudė lengvas šaltukas, visi norėjo sušilti, o kai kurių gėrimų atsargos – staigiai ištirpo.
Jų prekybos namelyje juoda kava, arbata kainuoja 2 Eur, karštas šokoladas – 2,5 Eur, karštas nealkoholinis vynas – 4 Eur. Pirmadienio popietę užsukusi klientė pageidavusi būtent nealkoholinio karšto vyno, išgirdo, kad jo jau nebėra.
„Atleiskite, jau nebeturime. Gal karšto šokolado? – pasiūlė Dalia. – Apsiskaičiavome, jų nusipirkome ir atvežėme per mažai. Greitai bus papildymas.“
Pirkėjų dėmesį patraukė ir specialiai šių metų Kauno Kalėdoms iškepti meduoliai. Pamačiusi smalsius žvilgsnius D.Valionienė iškart paaiškina: „Juos iškepėme specialiai Kauno eglutei, kuri spindi „Art deco“ stiliumi. Jie rankų darbo – galima suvalgyti, galima ir ant eglutės pakabinti. Šiandien užsuko dvi moterys ir viena draugei iš Utenos padovanojo tokį meduoliuką, kad parsivežtų iš Kauno dovanų. Vieno kaina – 4 Eur.“
Tikisi, kad kalėdinė prekyba padės naujam verslui
Šiemet kauniečius ir miesto svečius su vengriškais skanėstais supažindinti bando Evelina Kazlauskaitė. Čia ji autetišku būdu kepa cinamoninius skanėstus „kaminukus“. Jauna verslininkė tikisi, kad kalėdinė mugė taps ir rimtesniu postūmiu šiemet liepą duris Vienybės aikštėje atvėrusiai jos kepyklai.
„Kauniečiams tai – naujiena. Mes čia vieninteliai jais prekiaujame. <...> Jaunimas džiaugiasi, kad ir į Kauną šie kepiniai atkeliavo, nes jie daugiau – užsienio dalykas. <...>
Pernai Vilniaus kalėdinėje mugėje buvo prekiaujama „kaminukais“, bet jų kainos buvo daug didesnės. Nenorime plėšti kainų tik dėl to, kad šventės. Mes prisitaikome prie Kauno. Kadangi turime čia savo kepyklėlę, nenorime išgąsdinti klientų, kad jie paskui negrįžtų pas mus“, – savo verslo strategiją pristato E.Kazlauskaitė.
Už cinamonu ir vanile gardintą vengrų nacionalinį kepinį prašoma 5 Eur, už papildomą įdarą – 2 Eur. Jei „kaminukais“ nesudomina – galima įsigyti didelę porciją įvairių skonių ledų, jų kaina – 8 Eur.
„Todėl čia ir prekiaujame, kad daugiau kauniečių sužinotų apie mus, pasireklamuotume. Galbūt dėl to mums vasarą bus lengviau“, – optimistiškai nusiteikusi Evelina.
Tenka sumokėti mokesčius
Kauno kalėdinėje mugėje prekiaujantys verslininkai turi susimokėti nuomos mokestį. Kaip nurodo Kauno kultūros centras, šis mokestis varijuoja priklausomai nuo to, kuo prekiaujama.
Jei nusprendžiama pardavinėti maisto prekes, tenka sumokėti – 2600 Eur, jei prekiauja viešojo maitinimo paslaugų tiekėjas, kuris pilsto ir alkoholinius gėrimus – 3000 Eur, o nutarus prekiauti ne maisto prekėmis, pavyzdžiui, kalėdinėmis puokštėmis, dekoracijomis, tektų sumokėti 1600 Eur.
Be to, prekybininkai, dalyvaujantys mugėje, griežtai privalo prekiauti visu paraiškoje nurodytu asortimentu.