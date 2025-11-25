„Lidl“ parduotuvėse – išskirtiniai Juodosios savaitės pasiūlymai: prekės kasdienai, šventėms ir dovanoms – dar pigiau

„Juodoji savaitė – tai puiki proga pasiruošti šventėms iš anksto ir išvengti paskutinės minutės skubos. Pirkėjams paruošėme išties platų įvairių prekių asortimentą dar mažesnėmis kainomis: siūlome tiek maisto produktų, buities priemonių, tiek ir kitų pamėgtų bei reikalingų prekių. Be to, „Lidl Plus“ naudotojų tam tikroms prekėms lauks dvigubos nuolaidos, tad apsipirkti bus galima ir dar pigiau“, – sako „Lidl Lietuva“ viešųjų ryšių vadovė Lina Skersytė.
Pasak jos, tai reiškia, kad „Lidl“ pirkėjai gali sutaupyti ne tik kasdieniams pirkiniams, bet ir dovanoms. Visi specialūs Juodosios savaitės pasiūlymai galioja iki pat lapkričio 30 dienos.
Išskirtinės prekės – daugiau nei dvigubai pigiau
Juodosios savaitės metu tikrai verta užsukti į „Lidl“ parduotuves, nes čia rasite neįtikėtinai gerus dovanų ir kasdienių prekių pasiūlymus. Pavyzdžiui, „Playtive“ XXL lėlių namelis vaikams šią savaitę net su 57 proc. nuolaida: vietoje 69,90 Eur, dabar – vos 30,00 Eur.
„Medinis lėlių namelis – tikras kalėdinių dovanų hitas, populiarus ir laukiamas kiekvienais metais. Šią savaitę jis kainuoja daugiau nei perpus pigiau, tad įsigyti jį ir padovanoti per Kalėdas – verta“, – teigia L. Skersytė.
Švaros entuziastus neabejotinai pradžiugins „BOSCH 2in1“ akumuliatorinis dulkių siurblys, kurio kaina šią savaitę – vos 99,00 Eur, vietoje 159,90 Eur.
Mažesnė kaina taip pat taikoma ir „Lidl“ pirkėjų jau pamėgtai „Silvercrest kitchen tools“ 2 litrų talpos karšto oro gruzdintuvei: su net 49 proc. nuolaida ji kainuos tik 20,00 Eur – vietoje 39,90 Eur.
Ir maistui, ir švarai – kasdienės prekės už dar geresnę kainą
Juodosios savaitės metu „Lidl“ pirkėjų lauks dar daugiau išskirtinių pasiūlymų maisto produktams bei švaros ir higienos prekėms.
1 kg pusriebės (9 proc. riebumo) „Pilos“ varškės, su specialiu „Lidl Plus“ pasiūlymu kainuos net 30 proc. pigiau – tik 3,79 Eur.
Pigiau kainuoja ir 170 g sviesto – vos 1,39 Eur (vietoje 1,99 Eur), o „Ocean Sea“ aliaskinių menkių filė be odos (475 g) – tik 2,84 Eur (vietoje 3,55 Eur).
Išskirtiniai pasiūlymai galioja ir populiarioms higienos bei buities prekėms. „Palmolive“ dušo žėle net su 50 proc. „Lidl Plus“ nuolaida kainuoja tik 3,15 Eur. Už super kainą taip pat įsigysite „Head&Shoulders“ šampūno – vos už 5,59 Eur, o indų ploviklio „Fairy“ dviejų pakuočių rinkinys – tik 4,49 Eur.
Dar daugiau vertingų „Lidl Plus“ pasiūlymų laukia Juodojo penktadienio metu. Nuo ketvirtadienio iki pat sekmadienio, kasoje nuskenavę „Lidl Plus“ programėlę, gausite net 30 proc. nuolaidą „Dentalux“ burnos priežiūros prekėms, „Cien“ kosmetikai ir „W5“ buities prekėms.
„Artėjant Kalėdoms, vis daugiau galvojame apie pasiruošimą šventėms. Tačiau svarbūs ir kasdieniai dalykai, kuriems taip pat reikia skirti dėmesio. Pasiruošti kiekvienai progai padės prekybos tinklas „Lidl“, kuriame apsipirkti kokybiškai ir už žemas kainas – verta“, – sako „Lidl Lietuva“ viešųjų ryšių vadovė L. Skersytė.
Juodosios savaitės „Lidl“ pasiūlymai galioja visose 82 parduotuvėse, 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke.
