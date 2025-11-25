VerslasRinkos pulsas

Lietuviško kapitalo įmonei – mirtinas rusų smūgis Ukrainoje: žuvo 4 darbuotojai

2025 m. lapkričio 25 d. 17:28
Naktį iš pirmadienio į antradienį raketos smūgis apgadino lietuviško kapitalo bendrovės „Novus“ logistikos centrą Ukrainoje, skelbia „Verslo žinios“. Teigiama, kad per ataką žuvo keturi vairuotojai, kurie buvo atvykę išsikrauti prekių, penki kiti žmonės buvo sužeisti.
„Šiąnakt raketos smūgis apgadino mūsų logistikos centrą – „Novus“ veiklos širdį“, – savo interneto svetainėje skelbia bendrovė.
Portalas rašo, kad logistikos centras šiuo metu neveikia, vietoje dirba reikalingos tarnybos.
„Novus“ valdančios „Consul Trade House“ direktorius Gintautas Pavalkis portalui sako, kad per smūgį apgadintas pagrindinis sandėlis, per kurį keliauja absoliuti dauguma prekių.
Rusijos gynybos ministerija patvirtino, kad smūgiai buvo nukreipti į „Novus“ sandėlį Kijevo Sviatošinskio rajone.
