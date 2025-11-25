Lietuviško kapitalo įmonei – mirtinas rusų smūgis Ukrainoje: žuvo 4 darbuotojai

„Šiąnakt raketos smūgis apgadino mūsų logistikos centrą – „Novus“ veiklos širdį“, – savo interneto svetainėje skelbia bendrovė.
Portalas rašo, kad logistikos centras šiuo metu neveikia, vietoje dirba reikalingos tarnybos.
„Novus“ valdančios „Consul Trade House“ direktorius Gintautas Pavalkis portalui sako, kad per smūgį apgadintas pagrindinis sandėlis, per kurį keliauja absoliuti dauguma prekių.
Rusijos gynybos ministerija patvirtino, kad smūgiai buvo nukreipti į „Novus“ sandėlį Kijevo Sviatošinskio rajone.