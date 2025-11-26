Augant gynybos pramonės svarbai, „Swedbank“ plečia galimybes gyventojams investuoti į šį sektorių

„Matome augantį Lietuvos gyventojų susidomėjimą investicijomis, susijusiomis su saugumu ir atsparumu. Tai rodo ir sėkmingai išplatinamos vis didesnės gynybos obligacijų emisijos – „Swedbank“ klientai jau įsigijo jų už 116 mln. eurų.
Akivaizdu, kad gyventojams svarbi ne tik investicijų grąža, bet ir jų prasmė. Matydami ilgalaikį šio sektoriaus augimo potencialą, pristatome naują į saugumo ir gynybos sritis orientuotą fondą, į kurį investuoti bus galima ir mažomis sumomis“, – sako „Swedbank“ Privačių klientų tarnybos vadovas Pavel Ladziato.
Dėmesys visuomenės atsparumui
„Swedbank Robur Security and Defence“ yra aktyviai valdomas pasaulinis akcijų fondas, orientuotas į tris pagrindines sritis: gynybą, kibernetinį saugumą ir civilinę saugą.
„Tai sektoriai, kurių augimą skatina inovacijos, technologinė pažanga ir ilgalaikiai poreikiai. Dėl strateginės svarbos jie tampa vis mažiau priklausomi nuo ekonominių ciklų, todėl natūraliai sulaukia vis didesnio investuotojų dėmesio“, – pažymi P. Ladziato.
Fondas investuoja į bendroves, kurios prisideda prie atsparesnių visuomenių kūrimo, gina demokratijos vertybes ir stiprina pilietinę visuomenę. Iš pradžių fondas apims apie 20–40 bendrovių: nuo didelių tarptautinių korporacijų iki mažesnių, nišinių įmonių, veikiančių skirtingose vertės grandinės dalyse.
Tarp numatomų investicijų sričių – gynybos pramonė (aviacijos, kosmoso ir jūrinių sistemų, bepiločių orlaivių bei antidroninių technologijų gamintojai), kibernetinis saugumas (tinklo ir debesijos sprendimai, tapatybės ir prieigos apsauga, stebėjimo sistemos) bei civilinė sauga (fizinio saugumo ir gelbėjimo įranga, kritinės infrastruktūros apsauga).
Kaip pabrėžia fondo valdytojai, ši investicinė priemonė skirta norintiems investuoti į įmones, kurių produktai padeda stiprinti visuomenės saugumą, taip pat siekiantiems turėti investicijų gynybos ir kibernetinio saugumo sektoriuose. Anot valdytojų, įsigyjant fondo vienetų reikėtų į juos žvelgti kaip į ilgalaikę investiciją – bent penkerių metų laikotarpiui.
Galimybė investuoti mažomis sumomis
Lietuvos investuotojams jau prieinami ir dar du nauji „Swedbank Robur“ fondai: „Corporate Bond Nordic High Yield“, atveriantis galimybę investuoti į rizikingesnes Šiaurės šalių įmonių obligacijas, ir į mažas ir vidutinio dydžio įmones įvairiuose sektoriuose Europoje siūlantis „Small Cap Europe“.
„Corporate Bond Nordic High Yield“ yra aktyviai valdomas fondas, investuojantis į bendrovių, turinčių stiprius verslo modelius ir augimo potencialą, obligacijas. Aukštesnio pajamingumo („high yield“) obligacijas paprastai leidžia įmonės, turinčios žemesnį kredito reitingą, todėl investuotojams jos gali pasiūlyti didesnę grąžą nei tradiciniai obligacijų fondai. Tuo pačiu jos laikomos aukštesnės rizikos investicijomis.
„Small Cap Europe“ yra aktyviai valdomas akcijų fondas, investuojantis į Europos įmones, kurios nėra didesnės už didžiausią įmonę jo lyginamajame indekse. Fondo investavimo strategija grindžiama atskirų įmonių atranka, kurios metu atsižvelgiama į būsimą pelno augimo potencialą remiantis sektoriaus, regiono ir temine analize.
Pristačius šiuos 3 naujus fondus, Lietuvos investuotojai gali rinktis iš 22 „Swedbank Robur“ investicinių fondų. Banko duomenys rodo, kad investuojantys klientai, kurių skaičius lapkritį priartėjo prie 123 tūkstančių, šią finansinę priemonę renkasi dažniausiai.
Investuoti į fondus galima ir itin mažomis sumomis – pasinaudojant šiemet pristatytu Mini investicijų funkcionalumu. Jis leidžia kaskart atsiskaitant kortele suapvalinti sumą iki artimiausio euro, o skirtumą automatiškai kaupti ir kartą per savaitę investuoti į pasirinktą fondą, įsigyjant atitinkamą skaičių fondo vienetų. Lapkričio pradžioje tokiu būdu lietuviai jau investavo daugiau nei 3 mln. eurų.