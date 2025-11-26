Apie tai informavo Lietuvos oro uostų (LTOU) atstovas Tadas Vasiliauskas.
„Šiandien 13.43 val. Vilniaus oro uoste iš Varšuvos nusileidęs LOT avialinijų orlaivis, skrydžio numeris LO771, riedėdamas link aikštelės, nuslydo nuo kilimo tūpimo tako“, – teigė T.Vasiliauskas.
Remiantis kiek po 14 val. paskelbta informacija, skrydžio keleiviai yra išlaipinami.
Kiek vėliau T.Vasiliauskas suteikė daugiau informacijos apie keleivius – paaiškėjo, kad jie jau atsiėmė bagažą ir išvyko namo.
LTOU atstovas taip pat patikslino, kad lėktuvas nuslydo ne nuo kilimo tūpimo tako, o nuo riedėjimo tako.
Tačiau Vilniaus oro uosto kilimo tūpimo takas laikinai uždarytas bent iki 17.00 val.
Galimi skrydžių vėlavimai
Kaip matyti oro uosto internetiniame puslapyje, galimi atvykstamųjų ir išvykstamųjų skrydžių vėlavimai.
O iš Budapešto (Vengrija) turėjęs atskristi oro linijų „Wizz Air“ lėktuvas nukreiptas į Rygą (Latvija).
Tiesa, trečiadienį atšaukti ir 4 skrydžiai, tačiau, kaip portalui Lrytas teigė T.Vasiliauskas, to priežastys – nesusijusios su incidentu.
Atšaukti 2 oro linijų „Brussels Airlines“ skrydžiai – iš Briuselio (Belgija) į Vilnių ir atgal. Šie skrydžiai neįvyks dėl Briuselyje vykstančio darbuotojų streiko.
Taip pat atšaukti 2 oro linijų „Finnair“ skrydžiai tarp Vilniaus ir Helsinkio (Suomija), tačiau tokio sprendimo priežastys nėra žinomos.
Papildysime.
Vilniaus oro uostasLėktuvasnusileidimo takas
Rodyti daugiau žymių