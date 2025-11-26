J. Olekas sako, kad koalicijos partneriai artėja prie sutarimo dėl valstybės biudžeto

„Man atrodo, kad labai priartėjome prie bendrų mūsų pozicijų, (…) Finansų ministerija pasižiūrės kai kuriuos skaičius ir manau, kad iki gruodžio 9 d. turėsime biudžeto variantą, kuris (…) turės pritarimą koalicijos, o gal ne tik koalicijos – gal ir opozicija matys, kad tai biudžetas, kuris atspindi ir saugumo, gynybos klausimus, socialinius klausimus“, – žurnalistams Seime trečiadienį po koalicinės tarybos sakė Seimo pirmininkas.
Anot socialdemokrato, artėjama prie subalansuoto sprendimo dėl atlyginimų pareigūnams ir mokytojams kėlimo.
Šią savaitę prie parlamento protestavę statutiniai pareigūnai teigė, kad jiems iš viso trūksta daugiau negu 150 mln. eurų, o dabar biudžete numatytas atlyginimų augimas yra nepakankamas.
Tuo metu švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigė, kad biudžete taip pat pavyko rasti papildomų 100 mln. eurų pedagogų algų kėlimui.
J. Olekas sakė, kad koalicija taip pat sutarė, jog nėra poreikio smarkiai koreguoti fiskalinio lankstumo taisyklių savivaldybėms.
Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė, kad koalicija „intensyviai dirba“, kad atlieptų gyventojų lūkesčius dėl didesnių atlyginimų.
„Darome viską, kad atlieptume visus lūkesčius, (…) bet manau, kad pasieksime finišo tiesiąją, sprendimas bus priimtas“, – žurnalistams tikino politikas.
Tuo metu „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis sakė, kad koalicija vis dar nesutarė dėl finansavimo žemės ūkio sektoriui.
„Tai yra ta raudona linija, kuri yra mums labai svarbi ir reikšminga“, – žurnalistams teigė jis.
Anot R. Žemaitaičio, taip pat nėra iki galo sutarta dėl atlyginimų aplinkosaugininkams ir statutiniams pareigūnams – jiems esą biudžete reikėtų rasti dar 100 mln. eurų.
„Dar viena iš raudonųjų linijų – aplinkosaugininkai ir pareigūnai“, – sakė R. Žemaitaitis.
„Valstietis“ Valius Ąžuolas taip pat teigė, kad koalicijoje dar bus tariamasi dėl viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimų.
„Dėl šito dalyko nepavyko priimti galutinio sprendimo, kuriuo keliu einame – buvo išsakyta, kad susitiksime dar kartą, nes tiek „aušriečiai“, tiek „valstiečiai“ laukia atsakymo dėl pareigūnų ir kitų dalykų“, – žurnalistams kalbėjo jis.
Seimui biudžeto projektas pateiktas spalio 21 d.
Per daugiau nei mėnesį parlamentarai projektui registravo 110 pasiūlymų, kuriems pritarus išlaidos biudžete būtų didinamos daugiau nei 1 mlrd. eurų.
Valstybės biudžeto projekte numatytos valstybės biudžeto pajamos kitais metais augs iki 17,3 mlrd. eurų, išlaidos – 23,5 mlrd. eurų (neįskaitant Europos Sąjungos lėšų).
Numatomas valstybės biudžeto deficitas 2026 m. sieks 2,7 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP), valdžios sektoriaus skola augs iki 45,1 proc. nuo BVP, grynosios valstybės išlaidos didės 5,2 proc. (2,39 mlrd. eurų).
Biudžetas Seimo salėje svarstomas dviem stadijomis.