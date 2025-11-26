Lietuvoje dirbantiems užsieniečiams – naujas reikalavimas dėl kalbos: įsigalios jau kitąmet

Nutarimui nustatyti bazinę valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją šiandien pritarė Vyriausybė. Valstybinės kalbos reikalavimai įtvirtinti Valstybinės kalbos įstatyme.
Reikalavimas aptarnauti gyventojus baziniu valstybinės kalbos mokėjimo lygiu užsieniečiams bus taikomas dvejus metus. Dviejų metų terminas skaičiuojamas nuo dienos, kai užsieniečiui pirmą kartą išduotas dokumentas, patvirtinantis ar suteikiantis teisę gyventi Lietuvoje. Bazinė kategorija taip pat bus taikoma užsieniečiams, turintiems leidimą dirbti sezoninį darbą Lietuvoje.
Jei teisę gyventi Lietuvoje suteikiantis dokumentas pirmą kartą buvo išduotas iki 2025 m. gruodžio 31 d., dviejų metų terminas pradedamas skaičiuoti nuo 2026 m. sausio 1 d.
Praėjus dvejų metų terminui ir toliau norint dirbti Lietuvoje paslaugų ir prekybos sektoriuje, reikės mokėti valstybinę kalbą A2 lygiu.
Išimtis mokėti valstybinę kalbą bus taikoma tik užsieniečiams, turintiems laikinosios apsaugos statusą. Į šią kategoriją patenka nuo karo pabėgę ukrainiečiai.
Šiuo metu Lietuvoje pirmoji valstybinės kalbos mokėjimo kategorija (A2 kalbos mokėjimo lygis) taikoma paslaugų, gamybos, prekybos, transporto ir kitų sričių darbuotojams (pvz., vairuotojams, padavėjams, pardavėjams), jeigu jie darbo reikalais turi bendrauti su klientais.
Antroji valstybinės kalbos mokėjimo kategorija (B1 kalbos mokėjimo lygis) taikoma švietimo, kultūros, sveikatos priežiūros, socialinės apsaugos ir kitų sričių darbuotojams, valstybės tarnautojams ir valstybės pareigūnams.
Trečioji valstybinės kalbos mokėjimo kategorija (B2 kalbos mokėjimo lygis) taikoma valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų vadovams, valstybės tarnautojams ir valstybės pareigūnams, mokytojams, aviacijos specialistams, jūrų ir vidaus vandenų transporto specialistams ir kt.
užsieniečiaivalstybinė kalbareikalavimai
Rodyti daugiau žymių